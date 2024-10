Videos: en medio del proceso electoral del PJ, hubo reencuentro entre Cristina y Kicillof

También podés leer: Cristina y Quintela presentaron sus listas y se enfrentarán en la interna del PJ

La interna del PJ que enfrentó a Cristina con Axel Kicillof

En la lucha por el sillón de la sede de la calle Matheu, el kirchnerismo le reclama al gobernador bonaerense que apoye explícitamente a la exjefa de Estado en su interna partidaria con el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela.

La imagen entre la exjefa de Estado y el mandatario provincial llegó luego de que Kicillof había pedido el sábado pasado por la "unidad" en el peronismo y llamó a dejar de "reproducir" las "metodologías y conductas" que llevaron al espacio opositor a la derrota en las elecciones presidenciales del año pasado.

"Encontremos la unidad y dejemos de reproducir metodologías conductas que nos trajeron hasta acá", expresó Kicillof, en una carta que hizo pública para responder a los cuestionamientos de la facción del peronismo que respalda a la exjefa de Estado.

En el mismo documento, el mandatario provincial se refirió a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo había acusado de ser "Poncio Pilatos" y un "Judas" por respaldar, de forma solapada, la candidatura de Quintela.

"Cristina está en el corazón del pueblo, también en el mío y no tengo que rendir examen de ese sentimiento", subrayó Kicillof acerca de la ex vicepresidenta.

Con relación a los desacuerdos dentro del PJ, el gobernador sostuvo que nadie debería esperar que "libre una guerra interna; la historia no nos lo perdonaría y el futuro tampoco".

En tanto, Kicillof sostuvo que no quiere "estimular peleas entre compañeros", pero tampoco puede "convalidar el equivocado mecanismo de que cualquier diferencia o crítica desate el disciplinamiento".

A pesar de la meseta en la escalada entre dos de las máximas figuras del espacio opositor, el gobernador gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, avivó la disputa entre las facciones del PJ e hizo explícito su respaldo a Quintela para las elecciones partidarias, al advertir que esa postulación representa una forma de "ayudar al movimiento nacional justicialista".

"Quiero decir que no soy de La Cámpora ni kirchnerista. Por lo tanto, una forma de ayudar al movimiento nacional justicialista es trabajar con un colega gobernador como es Quintela", expresó Jaldo en conferencia de prensa este miércoles.

El impulso del mandatario tucumano a la postulación del riojano no sólo es discursivo sino que el presidente del bloque justicialista de la Legislatura de Tucumán, Roque Tobías Álvarez, integra la lista de Quiniela como vicepresidente cuarto.

"No hay duda que nuestro espacio político y el PJ Distrito Tucumán va a apoyar la lista de Roque Tobías Álvarez", enfatizó Jaldo, al tomar partido en la disputa entre Quintela y la expresidenta Cristina Kirchner.

El espacio que conduce la expresidenta, "Primero La Patria", le pidió el martes a la Junta Electoral que "habilite" la lista de Quintela para participar de los comicios internos previstos para el 17 de noviembre, a pesar de "los numerosos incumplimientos al reglamento detectados" en ese sector.

Jaldo fue uno de los gobernadores agasajados el lunes último en la Quinta de Olivos por el presidente Javier Milei, después del respaldo legislativo que distintos bloques del interior le dieron al Gobierno con el aval al veto de la ley de Financiamiento Universitario.

El pronunciamiento del mandatario tucumano a favor de Quintela fue cuestionado desde las redes sociales por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien sostuvo que Jaldo "cena con Milei y sale públicamente a apoyar la lista de Quintela, diferenciándose de Cristina".

"Uno más uno siempre fue dos. A algunos economistas parece que les cuesta comprender cuentas tan simples", dijo Mendoza, y cerró: "Ah, y ya sabemos que no son de La Cámpora, si no sus legisladores no hubiesen votado a favor del veto al aumento para los jubilados".