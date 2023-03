Vergüenza: legisladores que deben velar por nuestra seguridad casi se agarran a las piñas

Una vez finalizada la alocución de Levrino, ingresó a la sala el diputado José Luis Ramón que realizó tres preguntas que quedaron opacadas por los gritos entre pares. “No se pongan nerviosos, el ministro no lo está”, le expuso Ramón a Néstor Majul (subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad) que se ubicaba en primera fila, atento a lo que sucedía en la mesa.

No obstante, dos filas más atrás se encontraban los familiares de Martín, que pedían algo tan simple y básico como respeto, algo que no se vio en la jornada de este jueves. “Pueden tener respeto por nosotros que somos una familia, nosotros queremos escuchar lo que dice el ministro. No queremos que se ataquen ”, manifestó una de las parientes del comerciante.