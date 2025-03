Uno de los involucrados en el "Criptogate" renunció a su cargo en la Comisión Nacional de Valores

Qué dijo el funcionario que renunció por el escándalo Criptogate

“Enfatizo desde ya que no he cometido delito alguno y que siempre he cumplido adecuadamente mi actuación como asesor externo de esta comisión”, manifestó Morales en su renuncia. Y agregó: “Quiero evitar que la publicidad que han tenido los hechos investigados afecte la sólida reputación de este organismo de control”.