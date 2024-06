Pese a sus esfuerzos, Szchur no logró eludir el control y, tras varios intentos fallidos, el test arrojó un resultado de 3,21 mg de alcohol por litro de sangre , superando ampliamente el límite permitido por la ley de tolerancia cero vigente en la provincia. A raíz de esto, fue detenida y trasladada al patrullero, aunque no sufrió lesiones en el incidente.

El impacto dejó a uno de los pasajeros de la camioneta Blazer herido, quien tuvo que ser asistido por una ambulancia del SAME y continuar con su tratamiento en el Hospital Vicente López. Juan Ortíz, el dueño de la camioneta, relató el incidente: "Con la señora no se podía hablar porque estaba alcoholizada. No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado".

Ortíz, quien se dedica a la carga y descarga de aves, también sufrió daños materiales significativos. "Llevábamos cajones de pollo en el tráiler, que quedó destrozado. Ahora tenemos que reparar la camioneta y el tráiler para poder volver a trabajar", explicó.

image.png Una funcionaria alcoholizada provocó un accidente e intentó sobornar a la policía: “¿Sabés quién soy yo?”

Repercusión política y posible destitución

El accidente vial no sólo tuvo consecuencias personales y legales para Szchur, sino que también repercutió en el ámbito político. Si bien aún no hubo un comunicado oficial por parte de la Municipalidad de General Rodríguez, se supo que Szchur habría sido apartada de su cargo como subsecretaria de Desarrollo Comunitario.

El intendente Mauro García y la titular del área, Mariana Balbi, aún no se pronunciaron oficialmente sobre el hecho, pero se espera que la situación derive en una revisión de las conductas y responsabilidades de los funcionarios públicos en la municipalidad./Infobae.