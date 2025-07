Un gobernador se sometió al narcotest y ahora va por toda la Fuerza de Seguridad

Decreto Jaque no desdoblará las elecciones en Malargüe, pero algunos intendentes del PJ irían por otro camino

"Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina: la mejor Policía, la mejor Agencia de Investigación Criminal y el mejor Servicio Penitenciario. Para eso no alcanza con invertir en infraestructura o equipamiento, también necesitamos que nuestros hombres y mujeres estén en condiciones de brindar ese servicio", declaró Pullaro.

"Entendemos que el consumo de estupefacientes no es exclusivo de las fuerzas de seguridad, sino que atraviesa a distintos sectores de la sociedad", añadió.

narcotest santa fe pullaro Maximiliano Pullaro, el primero en hacerse el narcotest. Foto: Gobierno de Santa Fe.

El estudio de los resultados estará a cargo de laboratorios externos y los resultados se entregarán en sobres cerrados a los superiores jerárquicos que llegarán a manos del propio gobernador. “Los tests se harán mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y consisten en un hisopado bucal que detecta varias sustancias”, detalló Cococcioni.

“Se elabora una muestra de personal para evitar que el orden sea predecible. La convocatoria es inmediata, obligatoria y no preanunciada. La inasistencia acarrea sanciones disciplinarias y una pérdida de confianza, lo cual incide directamente en la asignación de responsabilidades jerárquicas”, aseveró el funcionario.

Desde la gobernación santafesina, aclararon que la iniciativa apunta a "detectar y erradicar el consumo de estupefacientes" en las fuerzas y en los distintos escalafones del Ministerio, y se implementará con obligatoriedad en los exámenes de ingreso y ascensos dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario.

“Si se detecta un consumo problemático se priorizará la atención desde la salud, pero si la persona cumple funciones sensibles o de mando, podrá ser apartada de ese cargo”, remarcó el ministro.

El Gobernador, el primero en testearse

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1945239847926378553&partner=&hide_thread=false La pelea contra los narcos es en todos los terrenos y con ejemplaridad. No vamos a permitir que quienes tienen que cuidar a la sociedad consuman sustancias ilegales.



Hoy pusimos en marcha los narcotests para las fuerzas de seguridad en Santa Fe. Queremos tener las mejores… pic.twitter.com/TwOa0hWS1H — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 15, 2025

“Actuamos con ejemplaridad, fuimos los primeros en someternos a la prueba. El ministro me avisó ayer que las muestras llegarían hoy y pedí estar presente para dar el ejemplo. Aquí no se persigue a nadie por un consumo problemático, pero sí se brindarán todas las herramientas para tratarlo; lo que no vamos a permitir es que haya funcionarios que consuman sustancias ilegales”, afirmó Pullaro. Fuente: NA.