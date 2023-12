Un diputado mendocino asumió hace 9 días y sesionó desde Playa del Carmen

Miguel Ronco, ex intendente de Rivadavia.

Miguel Ángel Ronco , ex intendente de Rivadavia y actual diputado provincial, estuvo en el centro de las miradas durante los últimos días luego de que solicitara al presidente de la cámara una licencia para viajar al exterior . El pedido se realizó a días de asumir su banca y luego se descubrió que fue por vacaciones.

Según indicó el ex senador del FIT, Lautaro Jimenez, "el diputado mendocino Miguel Ronco pidió sesionar de forma virtual desde Playa del Carmen, México, donde se encuentra de vacaciones".

A ello se suma que, la Cámara de Diputados entra en receso el 2 de enero y recién volverán a desempeñar actividades a partir del 26 de enero.

Si bien durante estos días estuvo de vacaciones, la noticia salió a la luz luego de que el miércoles 20 de diciembre se conectó por Zoom para participar del tratamiento de tres leyes proyectos mineros en Malargüe y por el desafuero de Janina Ortiz.

Desde el radicalismo provincial aseguraron que el viaje de Ronco ya se conocía con anterioridad a su asunción como diputado provincial. De hecho, remarcaron que "él le había prometido a su esposa el viaje para cuando dejara de ser intendente".

Un conflicto

A finales de noviembre, Ronco se vio implicado en una polémica departamental luego de que el intendente electo de Rivadavia, Ricardo Mansur, decidiera cancelar el festival "Rivadavia canta al país" por falta de fondos. Horas más tarde, en FM 90.1 Radio Andina, hubo críticas mutuas con el jefe comunal saliente, Miguel Ronco.

Con dos meses de transición, Mansur explicó que recibieron los números oficiales de Rivadavia. "Me quedaría un remanente de 100 millones de pesos y no estoy en condiciones de encarar un festival en una situación que avecina recortes", expresó Mansur.

Si bien para Mansur se trata de "una lamentable decisión", con el dinero municipal busca garantizar las obras, tales como la demarcación del tránsito en el ingreso a Rivadavia, los arreglos integrales en la UTN y la colocación de reductores de velocidad en la Ruta 62.

Por su parte, en comunicación con el programa "Nada Simple", Ronco cuestionó fuertemente la decisión de su sucesor. El intendente miente, porque los fondos los tiene. Tiene más de 270 millones en diciembre que le van a permitir pagar aguinaldo, sueldos, el bono de diciembre y algunas obras menores", señaló.

Ronco aseguró que "Mansur cree que sigue en campaña" y dijo que los fondos están. "Yo no podría haber hecho gastos mayores para dejarle a quien iba a ser mi par una comuna fundida. Está acostumbrado a dejar mal al que se va. Yo estoy para ayudarlo, no para perjudicarlo. Él me dejó una comuna con más de 110 kilómetros destruidos", esgrimió y, posteriormente, pasó la comunicación al contador de la comuna para ahondar en los números del municipio.

