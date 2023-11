Polémica en el Este por la cancelación del festival "Rivadavia canta al país"

El festival "Rivadavia le canta al país" no será realizado en 2024 y los intendentes saliente y electo del municipio se cruzaron en Radio Andina.









El intendente electo de Rivadavia, Ricardo Mansur, decidió cancelar el festival "Rivadavia canta al país" por falta de fondos y, durante la mañana de FM 90.1 Radio Andina, hubo críticas mutuas con el jefe comunal saliente, Miguel Ronco.

En comunicación con el programa "Nada Simple", Ronco cuestionó fuertemente la decisión de su sucesor. El intendente miente, porque los fondos los tiene. Tiene más de 270 millones en diciembre que le van a permitir pagar aguinaldo, sueldos, el bono de diciembre y algunas obras menores", señaló.

"Si lo trasladamos a enero, cuando reciba la coparticipación, le van a quedar más de 450 millones de pesos para disponer de ello y hacer un festival, quizás no grande como el que hemos hecho nosotros en alguna oportunidad. Hacemos un festival social, no para ganar dinero. Se puede hacer un festival: si no tiene gente capacitada, le ofrecemos desde mi gabinete a organizar un festival austero", continuó.

Ronco aseguró que "Mansur cree que sigue en campaña" y aseguró que los fondos están. "Yo no podría haber hecho gastos mayores para dejarle a quien iba a ser mi par una comuna fundida. Está acostumbrado a dejar mal al que se va. Yo estoy para ayudarlo, no para perjudicarlo. Él me dejó una comuna con más de 110 kilómetros destruidos", esgrimió y, posteriormente, pasó la comunicación al contador de la comuna para ahondar en los números del municipio.

Embed Mansur, por su parte, habló a continuación sobre el tema. "Hay muchos compromisos de obras que esta gestión ha tomado y las vamos a tener que cumplir. También hay que tener la previsión de los gastos: los 290 millones que nos dejan no tiene en cuenta la recomposición salarial, el aumento del aguinaldo, el bono de Reyes. Estoy acostumbrado a hacer previsiones, y si la Nación dice que va a hacer ajustes, lo que nos queda no supera los 100 millones de pesos y para una fiesta de estas características no dan los montos", expresó. "Rivadavia no está acostumbrado a hacer un festival nada más que para cumplir. Estos años fue tercerizado y fue lamentable, muy pequeño. Yo tengo la obligación de previsionar todos los gastos. Decidimos priorizar esto y esperar cómo se comporta la nueva administración con Mendoza y Mendoza con los municipios. Hay una deuda de 350 millones de pesos con una empresa que la va a afrontar la Provincia", agregó. Asimismo, aseguró que no está conforme con la transición. "Más allá de dar todos los números, se han suspendido todas las compras desde noviembre. Están haciendo nada más que lo imprescindible. Nos vamos a encontrar con un municipio que no va a tener las provisiones", relató. Embed