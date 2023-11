Por falta de fondos, este año no se hará "Rivadavia Canta al País"

Como todos los años, la temporada de verano trae consigo los tradicionales festivales. Sin embargo, el año próximo no se realizará " Rivadavia Canta al País " . La información fue brindada por el intendente electo, Ricardo Mansur , quien explicó que "no hay fondos".

"Me quedaría un remanente de 100 millones de pesos y no estoy en condiciones de encarar un festival en una situación que avecina recortes", expresó Mansur.