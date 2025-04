Ulpiano dijo que Milei "debe empezar a dar respuesta a los sectores más vulnerables"

Suarez amplió: " El Presidente tiene que estar abocado 100% a gestionar, a resolver los problemas de la gente, el desempleo, que no alcanzan los salarios, la pobreza. Esos son los problemas en los que tiene que estar enfocado el gobierno nacional, el Presidente y su equipo. Tienen que dejar de lado esas rencillas mediáticas de las redes sociales que solo le sirven a los fundamentalistas del odio ".

El jefe comunal indicó que actualmente se vive una situación de "argentinos enfrentados contra argentinos", que según él, era una grieta que creía haber dejado atrás. "Es inentendible", manifestó.

Hago un llamado al Presidente a salir de esa posición en la que está plantado de que si uno opina distinto es un enemigo, lo demoniza. Hay que entender que con las diferencias y los matices se construye. Eso es lo que necesita la Argentina.

Suarez dijo que reitera su pedido a la Nación de no solo enfocarse en la macroeconomía, sino también en "dar respuesta a los sectores más vulnerables". "Que el ajuste no lo sigan pagando los jubilados, los estudiantes, el emprendedor, el tipo que no tiene laburo. Que sí caiga todo el peso de la ley sobre los corruptos y los que han hecho tanto mal a la Argentina", expresó.

Un problema sin resolver

Ulpiano Suarez hizo referencia a las personas en situación de calle que comenzaron a sufrir las inclemencias del tiempo con la llegada del otoño y que suelen padecer el crudo invierno mendocino.

"Nos hemos ocupado, el invierno pasado avanzamos con una estrategia muy efectiva para cuidar a esas personas que estaban en la calle frente un invierno durísimo, seguimos manteniendo el diálogo con el Arzobispado, con el Padre Marcelo", expresó.

El jefe comunal también repartió responsabilidades a los otros departamentos del Gran Mendoza por la cantidad de personas en situación de calle en la capital. "Un gran porcentaje viene afuera, no es de la Ciudad. No son responsables de lo que están viviendo, la responsabilidad está en los fracasos de la dirigencia política sostenidos en el tiempo. Hoy están afuera del sistema, sin trabajo, sin posibilidades de reinsertarse socialmente", manifestó.

honorable concejo deliberante, apertura de sesiones ordinarias 2025, ulpiano suarez.jpg El intendente capitalino dijo que muchas personas en situación de calle no son de la Ciudad de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Suarez llamó a las autoridades a realizar un trabajo en conjunto para proteger a estas personas y brindarles oportunidades. "La cantidad crece cada día, eso es lo más preocupante, por eso interpelaba al resto de los sectores, al gobierno provincial, al Arzobispado, pero también a las organizaciones sociales, a los otros intendentes del Gran Mendoza y al Poder Judicial para que trabajemos en conjunto", indicó.

Además, agregó: "Haber visibilizado esa agenda, ha dado su resultado y estamos todos sentados en la mesa para buscar una solución a este problema. También destaco que hay que involucrar y se está involucrando el sector privado porque se trata de una reinserción social, pero también laboral. Tenemos que llegar con soluciones al invierno".

Elecciones 2025

Según el jefe comunal, "la gente no quiere saber nada sobre quién va a ser primero o segundo en una lista" en las elecciones legislativas que se realizarán este año. Suarez indicó que "son enormes los desafíos que hay por delante como para distraernos en la rosca política chiquita que solo le interesa a los dirigentes".

Ante la falta de precisiones y definiciones de cara a las elecciones, dado que aún no se sabe si Mendoza desdoblará con respecto a los sufragios nacionales, o si habrá PASO o no, Suarez dijo que "hombres y mujeres del radicalismo de Cambia Mendoza van a debatir para tomar la mejor decisión".

honorable concejo deliberante, apertura de sesiones ordinarias 2025, ulpiano suarez.jpg Apertura de Sesiones. El intendente brindó su discurso ante funcionarios municipales y provinciales. Foto: Yemel Fil

"Tenemos que tomar decisiones sobre la base de lo que queremos para Mendoza y de qué manera modificar el calendario electoral. Suspender las PASO es una herramienta muy valiosa, lo ha dicho también el gobernador Alfredo Cornejo, contribuye para mejorarle en algo la vida de los mendocinos. Toda otra decisión que se tome por el clima electoral del momento, a ver quién mide más, quién mide menos; eso es la rosca política, es la casta, es a lo que la gente le ha dicho basta", indicó.