Ubieta le reclamó a la Provincia por la inseguridad en La Paz

A través de un descargo en sus redes sociales, Ubieta expresó que "son vergonzosos y preocupantes los hechos de inseguridad que estamos sufriendo en nuestro departamento hace varios meses, intensificados en los últimos días". Y lanzó un reclamo contundente al gobierno de Suarez, como así también a la Justicia: "Solicito la intervención urgente de las áreas provinciales competentes y de la justicia. Que la fiscalía funcione en La Paz de lunes a lunes, como en los demás departamentos, para que se aceleren los procesos y se pueda librar las órdenes de allanamiento pertinentes, para que la policía pueda actuar de forma rápida y efectiva, y pueda darle una solución a esta situación. También solicito que se equipe a la seccional 22 con móviles policiales para patrullaje, no es aceptable que haya un solo móvil en condiciones para todo un departamento con más de doce mil habitantes, y la presentación de un plan de seguridad para La Paz, que despliegue recursos en materia de investigación, prevención, actuación y nombramientos de personal para la comisaría de nuestra ciudad".

fernando ubieta.png El descargo del intendente Fernando Ubieta.

"Si bien la seguridad es una cuestión provincial, como intendente me toca poner la cara, yo estoy muy preocupado", disparó. Además, pidió reforzar los recursos: "Hay un solo móvil policial para todo el departamento, que no da abasto. La policía hace lo que puede, pedimos que se solucione esto. No se puede dejar a algunos departamentos al libre albedrío, tiene que trabajar en los departamentos chicos también", reclamó.