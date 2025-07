Tunuyán celebró el 9 de Julio: Emir Andraos pidió unión y cuestionó el decreto de Javier Milei

Posteriormente, agregó: "Revisar lo que hacemos día a día como ciudadanos, desde el lugar que nos toca, entendiendo las responsabilidades que que cada uno tiene y también convocando a que, independientemente de las diferencias, de los no acuerdos que podamos tener, se puede construir una patria justa, equitativa y que esté llena de oportunidades para para todos ".

"Ir contra los organismos públicos en desmedro del Estado o porque todo funciona mal parece un extremismo peligroso porque la verdad es que quizás amerite la revisión, ¿no?, de los presupuestos, del personal, del funcionamiento, pero no cerrar por cerrar cuando vos no tenés la alternativa inmediata para resolver las cuestiones que esos organismos cumplían", profundizó.

Por último, dijo: "Yo apelo también un poco a la reacción, ¿no? Los que no acordamos con esto, no estamos en consonancia con estas políticas, me parece que de alguna manera tenemos que manifestarnos...".

Mirá el video completo: