Tras el respaldo de los clubes, Sergio Massa sumó el apoyo de futbolistas

Sergio Massa Futbolistas argentinos respaldaron la candidatura de Sergio Massa para el balotaje

El comunicado también hace un señalamiento interno al mundo del deporte profesional y pone sobre la mesa las dificultades que sufren a la hora de decir lo que piensan los jugadores. "Sabemos que cada vez que alzamos la voz somos señalados, estigmatizados o silenciados, sobre todo cuando nuestras posiciones no coinciden con la de los sectores del Poder concentrado. Pero en ésta no podemos ser neutrales", denunciaron.

La preocupación de los futbolistas por Javier Milei

La idea de condensar el apoyo a Massa en una expresión conjunta comenzó a tomar forma la pasada semana, en la previa del debate electoral y a la par de la iniciativa de los clubes de todas las categorías del fútbol argentino contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

"Vemos con mucha preocupación las posiciones políticas que representa Javier Milei, no sólo por su contenido sino también por sus formas, algo que en nuestra profesión intentamos ponderar cada fin de semana", afirmaron en la solicitada.

Y enfatizaron: "No queremos con nuestro silencio ser cómplices de los discursos de odio que este candidato viene pregonando hace mucho tiempo, de la violencia verbal, que sabemos deviene en violencia física, del negacionismo a lo ocurrido durante la última dictadura, que dentro de Ixs 30.000 compatriotas que se llevó, contamos a 220 deportistas".

Las instituciones deportivas vivieron el pasado viernes un efecto contagio que llevó a la gran mayoría de ellas a expresarse en contra del proyecto de las SAD que Milei halagó en una entrevista periodística.

Con respecto al anhelo privatizador de los clubes, los futbolistas remarcaron su adhesión "al lema que dice que 'un pibe más en el club es un pibe menos en la calle'". En ese sentido, resaltaron: "Nuestros clubes no son un negocio, y se sostienen con el esfuerzo voluntario de muchos y muchas que los mueve el compromiso, la solidaridad y la vocación. No nos mueven las reglas del mercado. No queremos que el mercado sea el que ordene las relaciones de nuestras vidas".

"El 19 de noviembre, ya sabemos de qué lado queremos estar ante la encrucijada en la que nos pone la historia: por los pibes de Malvinas que no vamos a olvidar, por el Diego y no por la asesina de guerra Margaret Thatcher, por las disidencias, por el amor y por la patria es que llamamos a acompañar la fórmula que encabeza Sergio Massa", sentencia el mensaje de los deportistas en apoyo al candidato de Unión por la Patria.

La lista completa de firmantes

Ubaldo Matildo Fillol, Fernando Signorini, Lucas Bruera, Juan Cruz Komar, Héctor “Negro” Enrique, Sebastián Vidal, Paulina Gramaglia, Hugo Lamadrid, Mónica Santino, Luciana Bacci, José "Chino" Viscarra, Milton Giménez, Matías Lescano, Álvaro Barreal, Emiliano Méndez, Raúl "Pacha" Cardozo, Ignacio Bogino, Nahuel Iribarren, Salvador Pasini, Hernán Campana, Claudio “Cabezón” Marini, Guillermo "Búfalo" Szeszurak, Nahuel Luna, Diego Chávez, Martin Civit, Claudio Grecco, Lautaro Alfonso, Diego Grecco, Marcos Zampini, Damián Troncoso, Marcelo Álvarez, José Barreal, Pablo Desposito. Álvaro Brito, Facundo Cacciapuoti, Ezequiel Dangelo, Brian Insfran, Rodrigo Alonso, Nacho Cravero, Juan Mendoza Damián Beckar, Maximiliano Maciel, Nicolás Lurati, Hernán Bonetti, Fabian García, Diego Ayunta, Laura Agüero, Martín Seri, Lautaro Díaz Laharque, Lucas Faggioli, Manuel Brandon, Ignacio Sallaberry, Joel Torres, Horacio Attadia, Salvador Azerrad, Jorge Olguin, Diego Sahu, Juan Chumba, Juan Carlos Merlo, Juan José "Bubu" Sánchez, Rubén "Bicho" Flotta, Raúl Garrandes, Norberto Dangelo, Nahuel Oviedo, Maximiliano Gallardo, Juan Pablo Ghiglione, Enrique Horacio Cantoni, Joaquín Ochoa Giménez.

El comunicado completo de los futbolistas contra Milei y a favor de Massa