Clubes del ascenso apoyaron a Massa y se pronunciaron contra Milei

Las elecciones a presidente del 19 de noviembre atraviesan todas las capas de nuestro país y el fútbol no es la excepción. El club Guillermo Brown de Puerto Madryn, al igual que otras instituciones del ascenso argentino, emitió un contundente comunicado en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (S.A.D.) que propone Javier Milei para Argentina y, a la par, la institución manifestó su apoyo a Sergio Massa .

El primero en hacerlo fue Malaspina , a través de la red social X, quien escribió: "No a las SAD, sólo recuerden la presencia que tuvieron nuestros clubes ayudando a la sociedad en la pandemia".

Luego, la cuenta oficial del club Tristán Suárez publicó que los dirigentes del fútbol tienen "la obligación de apoyar abiertamente la candidatura de Sergio Massa como presidente de la República".

"Los clubes tenemos una responsabilidad enorme en la contención y el desarrollo de los chicos y chicas de los barrios", continuó el comunicado del equipo que milita en la Primera Nacional.

Además, por la misma vía, Guillermo Brown de Puerto Madryn publicó que le dicen no las SAD "en defensa de nuestra institución".

"No a la privatización del fútbol que propone Javier Milei. Los clubes deben y tienen que seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro", argumentó el club, también de la segunda categoría del fútbol argentino.

El presidente de Atlanta, Gabriel Greco, también se expresó en similar sintonía y dijo quela entidad de Villa Crespo "mantiene acuerdos con una agencia de discapacidad y funciona una escuela con chicos y chicas con Sindrome de Down"

"También fuimos reconocidos por nuestro compromiso con los Derechos Humanos. Nuestro club respira fútbol pero mantiene abierta la puerta a la comunidad durante las 24 horas" manifestó el titular 'bohemio'.

Por su lado, All Boys arguyó que "rechaza enfáticamente cualquier tipo de proyecto vinculado con la privatización de instituciones como la nuestra", en tanto que desde Deportivo Morón le dicen "no a la privatización de los clubes, no al intento de comprar nuestra pasión".

Por su parte, Almagro publicó que "se suma a la campaña por la no privatización de los clubes y, a su vez, rechaza enfáticamente la propuesta impulsada por Javier Milei", mientras que Nueva Chicago se pronunció en defensa del club y "siendo una asociación civil sin fines de lucro", adhirió a la postura.

Por su parte, el periodista uruguayo y exvocero de AFA, Ernesto Cherquis Bialo, sostuvo que los clubes de primera y del ascenso deben apoyar a Sergio Massa ahora y "no cuando gane".

"Massa es un hombre del fútbol que quiere a los clubes al servicio de las comunidades, para los chicos, para los colegios, para la educación física", remató.

Con el pasar de las horas, más asociaciones -incluso de la Primera División- se plegaron a los comunicados en contra de las Sociedades Anónimas en el fútbol argentino. Entre ellos, Colón y Unión de Santa Fe, Racing Club, San Lorenzo de Almagro, entre varias otras instituciones.