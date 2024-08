Tras el desconocimiento del vocero presidencial sobre Diego Maradona, habló Dalma Maradona: "Es un muppet"

Este comentario despectivo no pasó desapercibido. Dalma Maradona, hija del legendario futbolista, reaccionó con indignación en su programa de streaming. “No sé a qué va con esto, es un muppet”, dijo, calificando a Adorni como una figura sin pensamiento propio. En su descargo, Dalma recordó la relevancia de su padre: “Te guste o no, la Argentina es conocida gracias a la persona que vos creés que no conocés o te hacés el boludo al decir que no la conocés. Deportivamente, te guste o no, salió campeón con la Argentina”.