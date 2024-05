"Terraplanismo político", la dura calificación del expresidente de España contra Milei

El ex mandatario de España , José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hoy que el presidente Javier Milei y su Gobierno “ están en el terraplanismo político ”, al aludir a un video donde la diputada nacional libertaria Lilia Lemoine sostiene esa teoría conspirativa.

“ Están en el terraplanismo político. La secretaria de la comisión de ciencia del parlamento argentino, que es de (Javier) Milei, tiene videos por ahí afirmando que la tierra es plana , ¡no! No recuerdo algo así, ni en el franquismo”, manifestó Zapatero en la inauguración del II Encuentro de Mujeres Dirigentes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/europapress/status/1793289066575749169&partner=&hide_thread=false Zapatero dice que Milei "lleva la locura a la jungla" con su "lógica hiperindividualista": "Están en un terraplanismo político. Es que la secretaria de la comisión de ciencia del Parlamento de Argentina dice que la tierra es plana. Ni en el franquismo" https://t.co/JvYnEY14Go pic.twitter.com/zaK2QVnKaD — Europa Press (@europapress) May 22, 2024

El referente del PSOE se había referido ayer a la crisis diplomática entre Argentina y España, cuando salió en defensa de la esposa del actual presidente ibérico, Begoña Gómez. "Atacar a la mujer del presidente del país que te recibe no tiene precedentes”, afirmó en declaraciones radiales.

También consideró que los dichos del presidente argentino "ahondan en la falsedad" y son "diplomáticamente inaceptables". “Tiene que rectificarse, ya lo hizo con el Papa", señaló.

"Uno puede apoyar a una acción política, pero no vas a otro país con el que tienes que tener relación a criticar y calumniar al Gobierno, eso en mi larguísima trayectoria política desde luego que no lo recuerdo, no tiene precedente, en absoluto”, describió Zapatero.

