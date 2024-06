Tensión en las afueras del Congreso: represión, gases, bombas molotov, balas de goma y heridos

Los uniformados, que realizaban un doble cordón para rodear el edificio parlamentario, arrojaron algunos gases lacrimógenos contra los manifestantes en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, donde se produjeron forcejeos.

represión, Senado, tratamiento ley bases 02.jpg Foto: NA

Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participaban, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y Prefectura.

"Empezamos a caminar hacia la Plaza y empezó a acercarse gendarmería y la Policía a rodearnos y a tirar gases", se quejó la diputada Cecilia Moreau, hija de Leopoldo Moreau, en declaraciones a la prensa.

Embed - LEY BASES: la POLICÍA reprimió con BALAS de GOMA a los MANIFESTANTES

"Nos identificamos como diputados y la respuesta fue tirarnos gases", lamentó por su parte su compañero de bancada Pedrini.

Los cinco diputados afectados en los ojos por los gases recibidos debieron concurrir al Hospital Oftalmológico Santa Lucía.

Cerca de las 16.30, un grupo de manifestantes tumbó y prendió fuego un vehículo utilizado como móvil por el medio Cadena 3.

INCIDENTES CONGRESO.jpg

El llanto del periodista de Cadena 3 al que le incendiaron el móvil

El movilero de Cadena 3, Orlando Morales, expresó sus sensaciones luego del ataque que sufrió por parte de manifestantes en las inmediaciones del Congreso.

"Estoy muy angustiado, porque tengo dos hijos, uno de 9 y otro de 11 años, y esto no es lo que quiero para ellos", señaló ante los medios que se acercaron a solidarizarse con él.

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: " "NO LLORO POR EL AUTO, LLORO PORQUE NO QUIERO UN PAÍS COMO ESTE" El movilero de #Cadena3, Orlando Morales, expresó sus sensaciones luego del ataque que sufrió por parte de manifestantes en las inmediaciones del Congreso. "Estoy muy angustiado, porque tengo dos hijos, uno de 9 y otro de 11 años, y esto no es lo que quiero para ellos", comenzó diciendo ante los medios que se acercaron a solidarizarse con él. "No puede haber gente tan malvada. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma. No quiero un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos. Quiero un país en paz, que sea libre, donde se piense lo que se piense, pero con respeto, no como estos tipos que me sacaron, me dieron vuelta el móvil y me lo quemaron", continuó, entre sollozos. Morales fue atendido por médicos del SAME, quienes constataron que se encontraba en buen estado de salud. Además de los golpes que recibió, también inhaló gas pimienta. "Desde el año 92 que estoy yo en la calle y nunca me pasó esto. Me pasó a mí, pero le podría haber pasado a cualquiera. Es angustiante", finalizó. Foto portada gentileza Clarin" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

"No puede haber gente tan malvada. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma. No quiero un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos. Quiero un país en paz, que sea libre, donde se piense lo que se piense, pero con respeto, no como estos tipos que me sacaron, me dieron vuelta el móvil y me lo quemaron", continuó, entre sollozos.

Morales fue atendido por médicos del SAME, quienes constataron que se encontraba en buen estado de salud. Además de los golpes que recibió, también inhaló gas pimienta.

"Desde el año 92 que estoy yo en la calle y nunca me pasó esto. Me pasó a mí, pero le podría haber pasado a cualquiera. Es angustiante", finalizó.

Fernández Sagasti responsabilizó a Villarruel por la represión afuera del Senado

La senadora nacional de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti hizo responsable a la vicepresidenta Victoria Villarruel “por la integridad física la integridad física de todos los ciudadanos y ciudadanas que están manifestándose democráticamente” en la Plaza del Congreso en contra de la Ley Bases, y cuestionó la decisión de la titular de la Cámara alta de “militarizar el Senado”.

Al pedir una intervención cuando le tocaba hablar a su par Alicia Kirchner, la legisladora mendocina denunció la represión que se estaba suscitando en ese preciso momento en las inmediaciones del Palacio Legislativo, y puntualizó que había “tres diputados internados” y otros varios siendo atendidos por acompañar la movilización.

“Hago responsable a la vicepresidenta por la integridad física de todos los argentinos y argentinas que democráticamente se están manifestando y pido por favor que nos informen el estado de salud de todos los argentinos y argentinas y diputados nacionales que en este momento están siendo atendidos por la represión sucedida afuera”, reclamó la mendocina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/1800949217621651686&partner=&hide_thread=false Dijimos que cuando se militariza el Congreso es porque algo feo pasa adentro. La #LeyGases no cierra sin represión al pueblo



BASTA DE REPRESIÓN • #NoALaLeyBases pic.twitter.com/agbdk8V8HT — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) June 12, 2024

Fernández Sagasti recordó que ella había advertido que si se estaba vallando el Congreso de la manera en que se lo estaba haciendo, “algo feo” iba a suceder dentro y fuera del Parlamento.

“No podemos seguir mirando para otro lado los senadores cuando se militariza este Senado por decisión de la vicepresidenta de la Nación”, culminó.

Tras las palabras de la senadora de La Cámpora, retomó su exposición Alicia Kirchner, quien se sumó al reclamo de la mendocina. “Hago responsable a la vicepresidenta y también a la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich por lo que está sucediendo en este momento. La violencia no lleva a ningún lado”, expresó la santacruceña.