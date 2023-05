Suarez, detrás de la gestión: "Hemos vivido cosas que ustedes no saben"

" Me puse a pensar en cosas que hemos vivido que ustedes no saben , que saben las personas que me acompañan (sus ministros). Hubo muchos momentos en que que no dormíamos, que teníamos que tomar decisiones difíciles, que impactaban sobre la vida de los mendocinos", reflexionó, aunque lo alivió con "momentos muy emocionantes" que se vivieron.

apertura sesiones ordinarias 2023, legislatura de mendoza, suarez, esposa Foto: Cristian Lozano

Haciendo referencia a la pandemia, destacó que "siempre apostamos a la libertad, a los mendocinos". "Pero no es un mérito del Gobierno. Los méritos no son de los gobiernos, nosotros representamos un modo, que es el modo Mendoza. Hay gente que me dice que no se fundió gracias a que no cerramos la actividad. O empresas que empezaron con el turismo en la pandemia", contó Suarez.

"Cuando confirmaron el primer caso, mi esposa lloraba, después fueron diez, cien, y siguieron... era la madrugada y nos llamábamos porque no había camas, entonces llamábamos a un hospital, a otro, para ver dónde ubicarlos. No dormíamos ubicando a la gente pero en Mendoza nadie se quedó sin atención médica", destacó.

Y agregó: "Todo esto en un contexto que cuando la Nación repartía la plata de los fondos discrecionales no nos daban nada, teníamos que vivir con lo nuestro. Fueron situaciones difíciles y sin embargo vamos a entregar un Gobierno con nóminas salariales, con un fondo anticíclico funcionando, con mejores servicios, con inversión pública", reflexionó.

WhatsApp Image 2023-05-01 at 12.11.46.jpeg El gobernador Rodolfo Suarez, el vice Mario Abed, la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlar; y los ministros. Foto: Cristian Lozano

"Estoy muy contento, el mérito es de un equipo extraordinario, altísimamente calificado, de gente que ha dejado su profesión. Todas esas cosas son las que emocionan. Somos parte de un equipo que entiende qué es lo que hace falta en Mendoza", dijo acompañado por gran parte de su equipo.