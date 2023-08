Suarez afirmó que Mendoza está con superávit, pero se mostró preocupado por la falta de insumos

Sin embargo, más allá de anunciar el avance de la construcción detalló que le preocupa la situación de los productos que vienen desde el exterior, ya que el Banco Central no está autorizando a la provincia en pagar fondos en dólares .

“En estas semanas hemos tenido muchas licitaciones sin ningún tipo de oferente, lo que pasa con la obra pública, también ocurre en los comercios, con la gente que no quiere vender o que remarca demás. Estamos viviendo una etapa de absoluta incertidumbre ”, describió Suarez.

Además, aseguró que más allá de la incertidumbre, Mendoza no ha paralizado ninguna obra y agregó: “Las obras nacionales en Mendoza se paralizaron todas, estamos en dificultades para pagar, no por dificultad económica del gobierno nuestro que está ordenado y que tenemos los fondos. Lo que pasa es que no conseguimos la autorización del Banco Central para comprar y pagar en el extranjero”.