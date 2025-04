¿Sin fumata blanca el 1º de Mayo? Cornejo se guarda las definiciones electorales

Alfredo Cornejo afina el lápiz y ultima detalles para el discurso que brindará el jueves 1º de Mayo , durante la asamblea legislativa que dará inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Parlamento local. Propios y extraños desconocen el contenido del hermético mensaje, pero todos ponen el foco en un presunto anuncio electoral, que podría no darse .

Se especula que el Gobernador finalmente comunique el envío de un proyecto de ley para suspender –por este año- las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias , tal como ya ocurrió a nivel nacional y en otros distritos. Sin embargo, no hay certezas de que se dé ese paso el jueves .

En ese caso, sí se ha fijado una fecha tentativa: primera semana de julio . No obstante, la definición en torno a las primarias se informará con antelación . El proceso entre una y otra es diferente. Para unificar se necesita un decreto del Gobernador . En cambio, la suspensión de las PASO requiere una discusión (que si bien será breve, porque en general todas las fuerzas políticas adhieren, al menos demandará un par de semanas) legislativa previa. Pero esta última es requisito necesario para que se concrete el otro paso. Entonces, el margen es corto .

También podés leer: Los Sí y los No de Cornejo para ir juntos con La Libertad Avanza en Mendoza

¿Por qué se dilata el anuncio? Pura especulación política. El Gobierno esperaba a esta altura del año tener cerrada la alianza electoral con La Libertad Avanza. El ambiente propicio serían los eventos vendimiales, cuando llegarían a Mendoza los hermanos Milei, pero el lamentable temporal en Bahía Blanca modificó los planes. Desde entonces, las charlas avanzaron muy poco, aunque muy lejos está de caerse el acuerdo.

Incluso, con los resultados que recibió Cornejo días atrás sobre una encuesta de opinión que él mismo pidió, que refleja que Cambia Mendoza está por encima de LLA en la consideración de la ciudadanía. Una confrontación con “los candidatos de Milei” dividiría a un electorado que votó a ambos espacios en 2023. Una fuga de votos que podría costar muy cara, como se advierte en la bélica elección que atraviesa la CABA por estos días, donde todos fueron separados.

En síntesis, sería más cómodo para Cornejo dar a conocer estas definiciones electorales con un convenio sellado con el mileísmo. Algo que todavía no está y no lo estará en el corto plazo. Por lo tanto, si se guarda ese anuncio el 1° de mayo, no podrá aguantarlo mucho más. Los tiempos apremian y el tablero político debe acomodarse cuanto antes.

La indefinición oficialista incomoda a la oposición

Mientras el Ejecutivo estira la decisión, en la oposición se manejan algunas alternativas. Los intendentes del peronismo, que conduce siete departamentos, no descartan desdoblar sus comicios municipales de los provinciales. Una decisión que cae muy mal en el kirchnerismo, ligado a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que amenaza con abrirse y participar en las elecciones con sello y candidatos propios.

Sería una decisión impopular (el desdoblamiento) y con la que no todos los jefes comunales concuerdan. Si eso ocurriese, no solo deberían hacerse cargo del costo de la elección, sino que la misma se celebraría en febrero de 2026, una fecha incómoda para el electorado y muy lejana para los tiempos de una política tan cambiante como la argentina. Un jugada muy riesgosa para un comicio que solo definiría la banca de cinco concejales.

Anabel Fernández Sagasti y Emir Félix El peronismo aguarda la definición de Alfredo Cornejo para ordenar la contienda interna.

En cuanto a los representantes de la boleta del Partido Justicialista (o el nombre que lleve la fuerza que lo integre), el presidente Emir Félix propuso realizar una gran interna a la antigua, siempre y cuando se confirme la suspensión de las PASO. Aunque muchos lo colocan como cabeza de lista para el Congreso nacional.

Lo cierto es que tanto los unos como los otros le exigen al oficialismo que apure las definiciones y termine con la incertidumbre. Situación curiosa: lo que anuncie Cornejo podría funcionar como "ordenador" de la interna peronista.