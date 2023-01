Sesiones extraordinarias: desde Juntos por el Cambio anticipan que no darán quórum

El jefe de bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, Juan Manuel López , anticipó que Juntos por el Cambio no dará quórum en las sesiones extraordinarias a las que convocará el Gobierno a raíz del rechazo al proyecto con el que el oficialismo busca desplazar de sus cargos a los jueces de la Corte Suprema.

"No vamos a acompañar algo que es para romper el sistema de Gobierno y la división de poderes" , señaló el opositor en declaraciones radiales.

Y en esta línea reafirmó que "Juntos por el Cambio no va a acompañar ningún ataque a la Corte y no acompañará ninguna ley más hasta que esto no pare".