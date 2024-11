Se pudrió en Diputados: insultos en una sesión por las apuestas online.

Embed "Ferraro":

Por el cruce de Maximiliano Ferraro con Silvana Giudici en la comisión de Diputados pic.twitter.com/OWHD745CZu — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 13, 2024

Round 2

La discusión continuó en las redes sociales, cuando Maximiliano Ferraro pidió disculpas por haber participado "en una conducta que no está a la altura del debate que nos demanda esta Honorable Cámara de Diputados". Sin embargo, en el mismo comunicado expresado en la red social X solicitó que la diputada le solicitara las disculpas correspondientes "por la infundada y mentirosa acusación de cualquier agresión física y por ser llamado “hijo de puta”.

De la misma forma y en el mismo espíritu espero las disculpas pertinentes por la infundada y… — maxi ferraro (@maxiferraro) November 13, 2024

El contrataque de Silvana Giudici no tardó en llegar: "Corresponden las disculpas y te las acepto pero no entendés que no se puede acusar a todos pensando que vos sos superior o impune. Acusabas a la UCR, al PRO y a LLA de algo que justamente no podes explicar porque estabas votando muy contento con el bloque de Cristóbal López e Insaurralde".

Solamente tenías que pedir disculpas @maxiferraro por la agresión tuya y de Frade hacia @KBanfi y hacia mi. Saludos! Solamente tenías que pedir disculpas @maxiferraro por la agresión tuya y de Frade hacia @KBanfi y hacia mi. Saludos!

Embed Corresponden las disculpas y te las acepto pero no entendés que no se puede acusar a todos pensando que vos sos superior o impune. Acusabas a la ucr, al pro y a Lla de algo que justamente no podes explicar porque estabas votando muy contento con el bloque de Cristóbal López e… https://t.co/6hIzW09IZ8 — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) November 13, 2024

