Se profundiza el enfrentamiento en un municipio por la ejecución de obras

Desde el Partido Justicialista de San Martín mencionaron que Rufeíl está en un “rol de víctima” y comparó la actitud del intendente actual con la de los concejales radicales en la gestión de Jorge Giménez (ex intendente) mencionando que “ tanto sus funcionarios como su principal responsable el Intendente Raúl Rufeil, están atrapados en su lógica obstaculizadora, la misma que aplicaron durante los 16 años del último gobierno peronista ”.

Dentro de las discusiones principales o denuncias de un lado a otro se encuentran las obras del nuevo microhospital de Palmira, el PASIP (Parque de Servicios e Industrias Palmira) y Campo Universitario.

pasip.jfif PASIP una de las obras que está en discusión entre el Partido Justicialista y Cambia Mendoza en San Martín.

Franco Gómez resaltó que el PASIP y el Campus Universitario son dos proyectos que han sido despreciados por la actual gestión. “El terreno municipal urbanizado donde se edificaría el Campus Universitario se encuentra abandonado, y el PASIP en las mismas condiciones que hace 3 años atrás”.

“Con respecto al Campus Universitario que fue una de las políticas más fuertes implementadas por el último gobierno nuestro. La verdad está en el predio que se compró con dinero de todos los vecinos que tenían un solo destino que era poder armar y construir el edificio de Campus Universitario para beneficiar a todo el Este. Hoy ese predio que se compró y se urbanizó se abandonó”, describió el entrevistado.

En relación a este tema Raúl Rufeil acotó que el “PASIP una de las políticas de Estado Municipal” y agregó que todos los departamentos del Este están comprometidos con el PASIP.

“Conseguimos la legalidad del PASIP. Le hemos dado toda la fuerza legal y notarial hay que evidenciarse con verdades, con datos objetivos. Era un lugar que estaba detenido y nosotros le hemos dado continuidad porque creemos que son una oportunidad para toda Mendoza”, afirmó el intendente.

Microhospital de Palmira

Se abrió la licitación para el microhospital de Palmira. La obra será en conjunto entre la Municipalidad de San Martín y la provincia. La obra tendrá un presupuesto de 390 millones de pesos y una duración de obra de 10 meses.

En relación a este tema el intendente Raúl Rufeil destacó: “El microhospital es algo muy auspicioso y muy esperado por Palmira. Palmira es una ciudad de 38 mil vecinos los proyectos surgen a partir de las necesidades de los vecinos y no de ninguna oferta de algún funcionario que de forma caprichosa se le ocurre hacer algo”, disparó.

Mientras que el Partido Justicialista respondió que desde la campaña a la intendencia de Raúl Rufeil hay videos del intendente prometiendo un microhospital y agregaron: “Si vas a la maqueta no tiene nada de microhospital, dice centro de salud”, remarcó Franco Gómez.

Para finalizar el peronista acotó: “Nosotros celebramos las obras nuevas pero no a cualquier costo ni de cualquier manera. Esta buenísimo inaugurar plazas y pintar calles pero la gente no come pasto ”.