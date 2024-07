San Rafael anunció que se retira de la mesa por la lucha antigranizo: los motivos

"No se tiene la capacidad técnica, tampoco tenemos un Ministerio de Producción ni de Economía y es imposible hacerse cargo del costo sin afectar las demás tareas municipales que sí estamos obligados a cumplir. El Gobernador habla de que planteamos una cosa en privado y otra en público. Nunca he hablado con él de este tema ", resaltó.

Asimismo, sostuvo que no le corresponde a las comunas. "No podemos desde el municipio hacernos cargo de aquellas cosas que no vamos a poder sostener", aclaró.

omar felix lucha antigranizo 1.jpeg El intendente de San Rafael, Omar Chafi Félix, informó que el departamento se va de la mesa de diálogo por la lucha antigranizo.

El futuro de la lucha antigranizo

"Entiendo esto como una maniobra para eludir la responsabilidad futura ante eventos que tengamos de granizo. No vamos a ser funcionales a la intención de trasladar una responsabilidad en la cual tanto el Estado provincial se retira de la responsabilidad fundamental que le compete, que es la economía provincial, y lo mismo que la Nación, en otros casos, también. Hay un paralelismo claro", trazó Félix.

El intendente sanrafaelino expuso que siempre se mostró "con claridad" la vocación de participar en mesas de diálogo para buscar soluciones. "Evidentemente lo que se pretende es trasladar responsabilidades. No nos vamos a prestar a ese juego perverso y vamos a comunicar lo que realmente está sucediendo", remarcó.

"Hemos mantenido permanentemente la misma posición: la lucha tiene que funcionar y el financiamiento darlo la provincia. ¿Hay que buscar otros modos de financiamiento con el sector privado? Nos parece bien, pero no está el tiempo para poder hacerlo en esta temporada. La lucha antigranizo representa el 0,3% del presupuesto provincial", consignó.