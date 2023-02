San Carlos: Silvio Pannocchia es el precandidato a intendente por la UCR

Tras repasar sus logros al frente de la dirección de Producción e Industria durante los últimos tres años y medio, Pannocchia volvió a cuestionar con dureza la gestión del intendente Rolando Scanio y al líder de ese espacio, Jorge Difonso. “Sus intereses sectoriales y personales son otros, no el bien común de los sancarlinos”.

image.png Silvio Pannocchia es el precandidato a intendente por la UCR.

“Creo que el objetivo del radicalismo y del Frente Cambia Mendoza es ser competitivos y crear una opción seria en la que el sancarlino nos pueda ver como una alternativa para poder gobernar el departamento. Estoy seguro de que si les mostramos el camino, nos van a seguir. Pero ese camino tiene que estar construido en base a proyectos, a ideas realizables, a cuidar al municipio y al empleado municipal”.

“No podemos pensar en hacer proyectos hacia afuera si el municipio está enfermo, falto de herramientas y motivación. El empleado municipal no está bien pago, debe volver a recuperar la autoestima y eso se logra con capacitaciones, reconocimiento y con reorganización del organigrama de funcionamiento”. Luego, Pannocchia volvió a cargar contra la actual conducción de la comuna: “No sabemos cuántos empleados no están trabajando. No tienen idea en Servicios Públicos cuantos empleados tienen”.

El flamante precandidato a intendente reiteró palabras de aliento hacia los presentes, a quienes les pidió “actitud” para “redoblar el esfuerzo, llegar a los vecinos y ser competitivos frente a una máquina electoral que, con chequera, va logrando comprar votos, voluntades, subrogancias a empleados que entran por la ventana y contratos con categorías muy altas. Una injusticia total con tal de obtener obsecuencia”.

Qué dijo Silvio Pannocchi sobre la 7.722

Antes de terminar su discurso, Pannocchia advirtió a los militantes e independientes que lo rodeaban que, seguramente, durante la campaña recibirán cuestionamientos en torno a la Ley 7.722, que siempre despierta susceptibilidades en el departamento. Sin embargo, no dudó en reiterar que la defensa para su aplicación en San Carlos será “a rajatabla y por convicción”.

“La defenderemos porque estamos determinados a cuidar el medio ambiente. Y vamos a ir por más. También tenemos que cuidar el agua de riego y para eso tenemos que darles herramientas financieras a los productores. Vamos a trabajar en eso”, prometió.

El exdirector de Producción e Industria recordó que en el año 2005 recibió junto al historiador Alberto Piatelli un premio de la Universidad de Congreso en la categoría ‘Producto H2O a la Conciencia Ambiental´. “Éramos promotores de la defensa del agua, así que no me van a correr por izquierda. Además, también el PJ avaló la modificación de la ley”.

Para dar más fuerza a sus palabra, se referenció en los dichos públicos de Alfredo Cornejo, senador nacional y actual precandidato a la gobernación. “El pueblo tiene la licencia social y Cornejo ha dicho mil veces que se respetará eso. Además, teniendo en cuenta que Alfredo va a ser gobernador, imagínense si nosotros somos municipio gobernante”, dijo Pannocchia, entusiasmado, al momento de cerrar el discurso y antes de que esas palabras finales despertaran la última ovación de la noche.