Rolando Scanio habló sobre la salida de Cambia Mendoza

Según Scanio, las distintas visiones respecto a algunos temas llevaron a la "decisión de no ser más parte de este sector y si conformar un nuevo espacio en el departamento y a nivel provincial".

El objetivo de este ex socio del frente oficialista es poder ir a las elecciones provinciales, nacionales y municipales en otro frente. Cabe recordar que Scanio fue el único intendente no peronista que decidió desdoblar los comicios municipales, por lo que en San Carlos se votará el 30 de abril en las PASO y el 3 de septiembre en las generales.

Por otra parte, Scanio se refirió a la renuncia de Silvio Pannochia como director de Producción e Industria de San Carlos. Se trata de un hombre fuertemente ligado al radicalismo y familiar de Alfredo Cornejo. "No me sorprendió, lo veníamos hablando. Dada esta situación y el acercamiento familiar de él con Cornejo, de común acuerdo se decidió dar un paso al costado. Es una renuncia que no sorprende, que corresponde", agregó Scanio.