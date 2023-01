Rodolfo Suarez: "Cornejo tiene que ser el candidato a gobernador"

En ese sentido, sostuvo que " no más allá del 15 de febrero " se definirán las precandidaturas dentro de Cambia Mendoza. "Queremos que los partidos compitan dentro de nuestro espacio", manifestó, en referencia a las críticas que últimamente mantuvo el diputado nacional Omar De Marchi (PRO) hacia su administración.

Por otro lado, criticó a quienes adelantan la campaña electoral porque "necesitan mostrarse" y resaltó que continuará "en modo gestión" hasta el final de su mandato.

Desayuno de la Coviar 2021 - Vendimia 2021- Rodolfo Suarez y Alberto Fernández Rodolfo Suarez no participará de la visita a la provincia del presidente Alberto Fernández. Cristian Lozano

El Gobernador habló también sobre la visita de este miércoles del presidente Alberto Fernández y confirmó que no participará del acto que se realizará en la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales ubicada en El Paramillo ni en su recorrida por la cárcel federal.

"Estoy sorprendido con la visita. El último día del año notificaron que hubo un fallo en contra por Portezuelo del Viento. Me produce mucha molestia y una forma de manifestar el enojo es que no lo voy a acompañar. Quiero ser auténtico con lo que siento", explicó.

Suarez continuó sobre el tema. "Es un modo campaña del Presidente. No tengo el ánimo y no quiero ser hipócrita en acompañarlo. Tampoco he tenido una invitación directa, ya que se han comunicado a través de la secretaria de (el ministro de Obras) Gabriel Katopodis. Lo llamé a Julio Vitobello, secretario de la Presidencia, y le expliqué la situación", cerró.