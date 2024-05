Regreso del subsidio al transporte: Aveiro anticipó la "lucha" que se viene en Diputados

Martin Aveiro, diputado nacional por Mendoza (UP). Martín Aveiro y Adolfo Bermejo, dos de los diputados nacionales por Mendoza que presentaron el proyecto para mejorar jubilaciones.

Además, sobre el tema, el diputado nacional agregó que "sabemos que con mucho esfuerzo, los municipios del Valle de Uco están ayudando en la medida que pueden con becas para el transporte, rol que debería ocupar el estado nacional garantizando que cada chico pueda llegar a estudiar porque no puede ser que nazca donde nazca tenés derecho o no tenés derecho, o sea los que viven en Ciudad de Buenos Aires si tienen derecho a tener transporte subsidiado y universidad públicas subsidiadas y si vivís en el interior no tenés los mismos beneficios y ésa es la pelea que vamos a dar en el Congreso", finalizó expresando Martín Aveiro.

Martín Aveiro planteará el regreso del subsidio del transporte público en la Cámara de Diputados