Récord: 27 fórmulas competirán en las Paso 2023 para la presidencia

Así, en Mendoza se presentaron boletas por Unión por la Patria (una lista única con Martín Aveiro como primer precandidato), Cambia Mendoza (también hubo lista de unidad con Lisandro Nieri a la cabeza), La Libertad Avanza Mendoza (Mercedes Llano), Compromiso Federal (atada a la postulación de Juan Schiaretti, con Raúl Mercau que buscará la diputación), Libres del Sur (Adrián Bonada) y la interna del FIT (por un lado Laura Espeche y, por el otro, Martín Rodríguez).

En el justicialismo, las discusiones se simplificaron luego de que se consolidara la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi. Al encolumnarse en una sola precandidatura, el debate fue menor que en otros cierres de listas, más allá de que algunos sectores criticaron su no participación en la boleta. Otros actores relevantes no tuvieron dudas en los nombres que finalmente se confirmaron y ahora se avanza con la programación de la campaña.

En el oficialismo, en tanto, solo habrá una lista de precandidatos/as a diputados nacionales para dos postulantes a la Presidencia: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

En La Libertad Avanza el camino está más allanado. Con integrantes de La Unión Mendocina pero sin el apoyo de gran parte de los dirigentes que están dentro de esa alianza, se formó un espacio que apuesta desde hace tiempo a la figura de Javier Milei y, de hecho, ya se programa una visita del economista para las próximas semanas.

Las boletas de precandidatos a presidente que veremos en el cuarto oscuro

A poco más de una semana del cierre de listas, la Justicia Electoral oficializó 27 fórmulas, de 15 alianzas y partidos políticos que competirán en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En siete de esos frentes o espacios habrá internas.

El oficialismo logró concretar, a contrarreloj, una lista de unidad nacional. El candidato a presidente por Unión por la Patria será el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y su vice Agustín Rossi, jefe de Gabinete.

Además, Juan Grabois confirmó su candidatura y competirá en las PASO contra Sergio Massa.

En Juntos por el Cambio, también habrá interna. Por un lado, estará Horacio Rodríguez Larreta, quien se presentará como precandidato a presidente acompañado por el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, que irá como vice.

En la otra boleta se verá la fórmula presidencial encabezada por la dirigente del PRO, Patricia Bullrich, quien será secundada por el mendocino Luis Petri.

La Libertad Avanza irá a las urnas con el diputado y fundador de partido, Javier Milei -que se postula para la presidencia- y la legisladora liberal Victoria Villarruel, que lo acompañará como su precandidata a vicepresidenta.

El partido Hacemos por Nuestro País se presentará en las PASO con el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti encabezando a fórmula presidencial y el diputado Florencio Randazzo como su vice. La alianza que representan está integrada por el peronismo cordobés, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas provinciales más pequeñas.

El Frente de Izquierda también tendrá interna: dos de ellas competirán en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U): Myriam Bregman y Nicolás del Caño (PTS) van en la lista “Unir y fortalecer la Izquierda”; y Gabriel Solano (PO) y Vilma Ripoll (MST) por la llamada “Unidad de Luchadores y la Izquierda”. A su vez, por otro lado, por el Movimiento al Socialismo (MAS) se presentará para la presidencia Manuela Castañeira junto a Lucas Ruiz, mientras que Política Obrera presentará las precandidaturas de Marcelo Ramal y Patricia Urones para la fórmula presidencial.

La fórmula de la alianza Libres del Sur estará compuesta por Jesús Escobar y Marianella Lezama Hid.

Además, el partido Principios y Valores, del ex secretario de comercio Guillermo Moreno, y el movimiento Por Tierra, Techo y Trabajo, que lidera el dirigente social Luis D’Elía conforman una alianza que llevará cinco fórmulas presidenciales: la principal es la encabezada por Moreno con Leonardo Fabre, secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social. En esta interna partidaria también competirán Jorge Eduardo Oliver y Ezequiel San Martín por la lista “Tres banderas”; Paula Arias y Walter Vera por la lista “Laborista”; Carina Bartolini y Mabel Gómez por la lista “Gente de Trabajo”; y Eliodoro Martínez y Vicente Souto, por la lista “Transformar”.

Por Frente Patriota Federal irá como precandidato a presidente César Biondini (hijo del dirigente nacionalista y considerado neonazi Alejandro Biondini) y Mariel Avendaño como su vice.

Otra competencia interna es la que se dará dentro del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad, entre la fórmula que encabeza Santiago Cúneo, secundado por Gustavo Barranco; y el ex piqueteroRaúl Castells, acompañado por Adriana Reinoso.

Dentro del frente Demos, competirán por la candidatura presidencial Julio Bárbaro y Nazareno Etchepare.

Además, se postulan las fórmulas Pablo Gobbi - Julio Archet.

Por el Frente Liber.Ar, compiten tres listas: una es la del ex candidato a diputado nacional por el Frente Despertar en 2019 Nazareno Etchepare, lo acompaña a Fernando Adrián Lorenzo como candidato a vice. Otra de las listas está encabezada por el histórico dirigente peronista y ex funcionario de Carlos Menem y del matrimonio Kirchner Julio Bárbaro, hoy de 81 años (se llama “Anticorrupción”) y lleva en la boleta a Ramona Pucheta, ex diputada nacional por el Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD) fundado por Castells, . La tercera es la de Ramiro Vasena, presidente del partido Reconquista, que va con una lista que lleva ese nombre, va acompañado por Víctor Lagonegro, ex dirigente de Tandil del partido FE del líder de los peones rurales Gerónimo “Momo” Venegas, hoy fallecido.