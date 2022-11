Quirós confirmó su candidatura a jefe de Gobierno porteño en 2023

image.png Quirós junto a Rodríguez Larreta.

Quirós reconoció que estuvo analizando la situación de la Argentina y en particular de los porteños y reflexionando sobre su decisión. “Estamos en un momento particular, muy crítico, no solo tenemos enormes dificultades por la pandemia, enormes dificultades economía y sociales, además las personas están pasando un muy mal momento emocional y de bienestar. Por eso, mi convicción plena es que todos los servicios públicos tenemos que estar dispuestos para colaborar en el cuidado de la comunidad”, enfatizó.