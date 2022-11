Larreta reconoció que "hubo tensiones internas y esa imagen no es buena"

"Hubo tensiones internas y esa imagen no es buena", reconoció Larreta.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , desmintió hoy la afirmación que había hecho el diputado Cristian Ritondo el martes pasado, al anunciar las candidaturas del PRO para las elecciones de 2023, indicó que en esa reunión "no se habló de candidaturas" y reconoció que "hubo tensiones internas y esa imagen no es buena".

"En la reunión no mencionamos el tema candidaturas. Ritondo habló como una opinión suya, y habrá que preguntarle a él por qué incluye o no a Mauricio (Macri). Hubo tensiones estas últimas semanas y esa es la imagen que se da y no es buena", reconoció el jefe de Gobierno esta mañana en declaraciones a CNN Radio.