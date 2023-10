Qué piensan los representantes mendocinos sobre educación

" Debido a compromisos de agenda que no se pudieron cancelar, no podremos asistir ", dijo Magistretti.

En ese contexto, el debate comenzó con la exposición de cada candidato, a quien se le otorgaron cinco minutos para defender las plataforma educativa que defiende su fuerza política.

Las primeras palabras

Lisandro Nieri (JxC), comenzó su exposición asegurando que es imposible " encuadrar un debate educativo" sin tener en cuenta el contexto económico. "En un contexto de pobreza, se están creando más universidades y se desfinancian otras. No se está cumpliendo ni el 6% del PBI destinado a educación".

En términos generales, consideró necesario el trabajo sobre los distintos niveles educativos. "En el nivel inicial hay que ampliar la cobertura en todo el país; en la primaria no podemos dejar pasar que 16 de cada 100 chicos que terminan la primaria, egresan sin los conocimientos básicos para el secundario. En la secundaria, es fundamental vincular la educación con el trabajo y en el nivel superior acompañar la trayectoria", dijo Nieri.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTadeoGZ%2Fstatus%2F1709720570969940251&partner=&hide_thread=false Debate de propuestas nacionales para la educación en la @UNCUYO

Desde @juntoscambioar vamos trabajar por:

Ampliar la cobertura de calidad en la primeras infancias

190 días de clases

Plan de alfabetización

Plan de desarrollo educativo#EsAhora pic.twitter.com/wiWRv2Uzxy — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) October 5, 2023

Por su parte, el segundo en exponer fue Martín Aveiro (UxP), quien remarcó que "es docente, como el 70% de los trabajadores en la gestión de Tunuyán". Para el candidato del oficialismo, durante el debate, Massa dejó bien en claro que "la educación debe ser libre y gratuita, ante el peligro que generan grupos como La Libertad Avanza".

"Hay que garantizar por ley los programas como Progresar y Conectar Igualdad, para que no dependan de la voluntad del político de turno. Hay que pasar del 6% al 8% del PBI destinado a Educación. Además, fortalecer la educación social y las prácticas sociales educativas", dijo Aveiro.

Y continuó: “No hay otra forma de aprender si no es en el terreno, junto a los diferentes niveles sociales. Como legisladores debemos ser un puente entre Nación y la gente”.

Martin Aveiro, tribuna electoral.jpg Aveiro, la propuesta del peronismo mendocino para el Congreso. Foto: Yemel Fil

Durante el turno de Laura Espeche (FIT Unidad), la candidata agradeció las oportunidades que brinda la educación pública y remarcó "la defensa irrestricta de la educación". Para la integrante del Frente de Izquierda, en el año 2005 se pretendió destinar un 6% del PBI a la Educación y no se cumplió.

"Cayo la inversión educativa y no se cumplió con ese 6%. Mendoza tiene una ley que dice que debe enviarse el 35% del presupuesto, obviamente no llegó ni a la mitad", dijo Espeche. "Cayo la inversión educativa y no se cumplió con ese 6%. Mendoza tiene una ley que dice que debe enviarse el 35% del presupuesto, obviamente no llegó ni a la mitad", dijo Espeche.

En medio de un acalorado debate, Espeche -que trabaja en el ámbito educativo -aprovechó la presencia del ex titular de la Dirección de Escuelas, Jaime Correas, y expresó: "Acusó a las docentes de que nos comíamos la comida de los estudiantes, pero somos nosotras las que bancamos la educación".

Para finalizar la primera ronda, estuvo presente la candidata al Parlasur, Mirta Díaz, por el partido que preside el cordobés Juan Schiaretti. En ese contexto, destacó que "es el único candidato que tiene una gestión positiva".

"Vamos a defender que la educación hace libre a las personas y es la única que promueve la movilidad social. La idea es traspasar un poco el modelo cordobés al país. En las escuelas primarias, hacer Escuelas PROA (Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo), que permitan durante las ocho horas diarias capacitarse en software y deportes. Este sistema ha demostrado en Córdoba que el nivel de deserción bajó a un 6%, mientras que en el resto del país es del 8%".

Punto por punto: Discapacidad

Juntos por el Cambio

Acceso a la atención temprana para potenciar las capacidades.

Inversión edilicia.

Vincular la educación de personas con discapacidad al mercado laboral.

Unión por la Patria

"Hicimos un proyecto para personas con discapacidad".

Crear talleres de Oficios.

Adaptar la educación a las personas con discapacidad.

educacion debate candidatos uncuyo.jpeg

Frente de Izquierda

No al ajuste en discapacidad: "Madres nos dicen que cada vez es más difícil poder sostener económicamente a los chicos".

Plan de integración y adaptabilidad.

Mejora en recursos y materiales.

Creación de baños adaptados.

Hacemos por Nuestro País

Escuelas adaptadas.

Presupuesto que permita acompañar a las personas ciegas y sordas.

Financiamiento para sostener la estructura.

Pobreza y jubilaciones docentes, el centro de las miradas

Durante la segunda instancia del debate, el público presente en el salón pudo realizar preguntas directamente hacia los candidatos. Entre las más importantes, se ubicó la pobreza infantil y la situación de las docentes al momento de jubilarse. Tampoco dejaron pasar el Ítem Aula.

Para Díaz, en Argentina "los chicos no solo no ingresan al sistema educativo, sino que además no logran tener las tres comidas diarias". Por este motivo, su propuesta fue aumentar el presupuesto y, a su vez, mejorar los salarios docentes.

"Hay que revisar y subir los salarios docentes. En provincias como Mendoza, los salarios son paupérrimos. Apoyamos la iniciativa de San Luis que dice que los docentes se pueden jubilar con 25 años de carrera", dijo Díaz.

Nieri, por su parte, remarcó que 6 de cada 10 chicos están en la pobreza. Por este motivo propuso " un programa que fortalezca el capital humano". "Poco sirve hablar de Programación cuando no aprendieron matemática en edad temprana y les cuesta entender lógica", dijo Nieri.

En relación a la jubilación docente, el candidato de Juntos por el Cambio remarcó que la situación docente es representa la situación de las jubilaciones en Argentina. "Las jubilaciones en general están por debajo. Son promesas incumplidas. Hay que trabajar fuertemente para mejorarlas".

Debate sobre educación en la uncuyo.jpeg

A su turno, Aveiro expresó la necesidad de "trabajar junto a la gente". "Hay que crear espacios de cuidado para los chicos y, de la única forma que se hace, es estando en el lugar, cerca de las familias y los chicos".

Con respecto a las jubilaciones, explicó: "El 82% móvil es una lucha que se logró en la calle. Directores en sus últimos años de carrera se trasladan para poder tener en su bono el 100% de zona y tener otro ingreso más a la hora de jubilarse. Tenemos que dar respuesta para que no tengan que hacer estas cosas para tener un salario digno".

Por otro lado, Espeche fue más crítica con la situación que atraviesa el país y puntualizó que "no se puede seguir pagando una deuda al FMI cuando el 60% de nuestros niños son pobres".

"Faltan comedores en las escuelas porque han recortado las comidas. Las docentes que se jubilan tienen la mitad del bono en negro. Han destruido nuestro salario, han destruido a la docencia", aseveró.

En relación al ítem aula, todos se mostraron en contra, a excepción de Lisandro Nieri, quien indicó que este sistema "resolvió que los chicos tengan 190 días de clases".