Qué pasa si no voto en el balotaje

El balotaje es hoy, domingo 19 de noviembre, y es obligatorio ir a votar. En el marco de la segunda vuelta se elige al próximo presidente de la Argentina . Durante la jornada, muchas personas no pueden asistir, ya sea que se encuentran en el exterior o por algún inconveniente. Ante ello, el Código Electoral Nacional dispone de medidas reglamentarias y establece las sanciones y multas que recibirán quienes no cumplan con la obligación de votar.

El Código Nacional Electoral establece en su artículo 125, en el apartado “faltas electorales”, que “se impondrá multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta 60 días de la respectiva elección”.

Qué pasa si no se paga la multa por no votar

Quienes no paguen la multa por no haber ido a votar quedan registrados como infractores. Esto implica que no pueden hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.