Qué dijo La Bancaria luego de que Milei decidiera transformar el Banco Nación en sociedad anónima

El presidente Javier Milei publicó este jueves un decreto en el Boletín Oficial en el que se confirma que el Banco de la Nación Argentina pasará a ser una sociedad anónima y la decisión no cayó nada bien en la Asociación Bancaria , el gremio que nuclea a las y los trabajadores del sector.

En comunicación con FM 90.1 Radio Andina, el secretario general de la seccional Mendoza del sindicato, Sergio Giménez , no dudó en expresar su descontento por la medida. "Expresamos nuestro más enérgico repudio. Nos enteramos primero por el vocero presidencial y, después, la publicación del decreto", señaló.

Giménez sostuvo que los argumentos para transformar el status del BNA son " poco propicios ". "Que esto va a favorecer el financiamiento de familias, pymes, me hace acordar al tuit del presidente cuando dijo que invirtieran en cripto", destacó.

"El sistema de fondeo del BNA es totalmente distinto al de un banco privado", aclaró.

El rol del Banco de la Nación Argentina

Giménez señaló que hay preocupación en el personal y se refirió al rol del BNA. "Es el referente del sistema financiero y está en lugares que la banca privada no está. La función de la banca privada es generar dividendos para distribuirlos entre los dueños. El del BNA no: cuando se instala un cajero en Gustavo André no es rentable, pero es un servicio social", relató.

"Hay que analizar lo que implica una renta social o inclusión financiera. Hoy en día, la banca pública te refinancia a la mitad que la banca privada. Tiene fondeo y puede acompañar a las pymes y las familias", agregó.

Finalmente, adelantó que se coordinará con el resto de las seccionales de La Bancaria y el secretariado nacional para definir las medidas a seguir.