Prende y apaga: ¿cuándo funcionarán los semáforos del carril Godoy Cruz?

La promesa -reprogramada- fue que a partir de octubre estarían habilitados estos semáforos , pero no se cumplió ese nuevo plazo establecido. Ahora hay otro: noviembre.

El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema , aseguró que este mes se pondrán en funcionamiento estos equipos, aunque será a medias, es decir, no con las condiciones prometidas al anunciar la obra.

El modo intermitente en el que se encuentran ahora responde a una prueba, mientras se los calibra. Así, aseguró Mema en diálogo con Radio Andina (90.1), se espera que la semana que viene estén en funcionamiento.

Semáforos calle Godoy Cruz.jpg Foto: Yemel Fil

"Están a prueba, son productos nuevos y hay que calibrarlos", destacó el secretario de Servicios Públicos, y aclaró que no van a funcionar tal como estaba anunciado ya que "no va a tener la modalidad ´inteligente´" debido a que aún no se adquiere la tecnología necesaria para esto debido a las limitaciones a las importaciones.

Sin embargo, aclaró que "van a estar coordinados". "La posibilidad de un control remoto de los semáforos nos ofrece la posibilidad de que cuando ocurre algo, como un corte de luz o un accidente, vuelven a estar coordinados automáticamente", esto es lo que permitiría el modo "inteligente", entre otras cosas.

Repasando

La instalación de semáforos inteligentes surgió a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) canalizado por la Secretaría de Servicios Públicos. "Este organismo financia para obras para mejorar el servicio de transporte público. Es una obra civil muy importante para Guaymallén, que va a lograr una semaforización inteligente. El plazo de finalización es octubre de este año", había dicho el titular del área, Natalio Mema, a Radio Andina.

Las tareas que implicó esta obra fueron en dos dimensiones: la que quedó a cargo del municipio, relacionado a la parte civil, y la de semaforización, a cargo de Servicios Públicos.

Se trata de 51 esquinas, de las cuales 48 llevarán el equipamiento que, bajo el control por cámaras (algunas ya instaladas), se determinará cómo se hace fluir el tránsito.