Por qué un diputado libertario se mostró junto al oficialismo mendocino

"Ahí es donde va a encontrar el crecimiento y el desarrollo. Vemos positivo este camino", consideró, a pesar de que dirigentes de La Unión Mendocina con los que compartió campaña a nivel provincial votaron en contra de la medida.

Asimismo, se refirió al veto presidencial de la reforma jubilatoria y su aprobación en Diputados. "Vemos la responsabilidad fiscal como un eje. Con ese equilibrio logramos el no endeudamiento, el no financiamiento a través de la emisión y esto genera la no inflación, que la combatimos desde el día uno. La situación es difícil para los jubilados y para la ciudadanía en general", argumentó.