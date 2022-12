Por qué Rodolfo Suarez apoya la reelección del gobernador en Mendoza

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo no acuerda con el límite de un solo mandato que impone el artículo 115 de la Constitución Provincial (CP). “Siempre hubo un sector conservador que se opuso a la reelección porque la plantea como un mérito, cuando no lo es. Una reelección está bien; más está mal ”, sostuvo en diálogo con Medios Andinos.

Reveló que la exclusión de ese apartado del proyecto de reforma fue justamente para contentar a esos sectores. “Me excluí absolutamente para que no se opusieran y facilitar el debate. No está en el proyecto y no se puede discutir”, señaló.