Por qué Cornejo se quedó con "gusto amargo" por el fallo contra Cristina

El mandatario se refirió a la situación judicial de Cristina Foto: Cristian Lozano

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1932553971954024684&partner=&hide_thread=false Argentina empieza a cerrar una etapa de impunidad, disfrazada con un relato que solo nos dejó miseria y un Estado devastado.



La condena a Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos marcan un antes y un después en nuestra historia.… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 10, 2025 El mandatario se mostró satisfecho con el accionar judicial en todas sus instancias, aunque afirmó quedarse con “gusto amargo”, no por el contenido de los dictámenes, sino por la actitud adoptada por la expresidenta y su círculo íntimo, que el radical definió como “victimización”.

“No me satisface la deliberación pública acerca de su victimización. Siempre hizo un mensaje político, como si todo fuera una conspiración en su contra, cuando en realidad no se ha defendido bien. Nunca respondió las acusaciones de fondo”, afirmó Cornejo.

Señaló que la expresidenta fue interrogada en todas las instancias judiciales, incluida la Corte, y que el fallo –de 27 páginas– expone la falta de respuestas de la defensa. “Los jueces explican que no contestó lo que se le imputaba. En vez de eso, apeló a un discurso político para evadir la discusión jurídica”, consideró. Jueves 12 de Junio de 2025, Alfredo Cornejo Gobernador de Mendoza, Teatro Quintanilla, jornada para el desarrollo productivo y financiero Tras participar de una jornada convocada por el CFI, Alfredo Cornejo se refirió al fallo contra Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Cristian Lozano Cornejo sobre el fallo a Cristina: “Quisiera que esto quedara cerrado para siempre” “Estamos mal porque hay miles de personas que la van a aplaudir a su casa con la idea de que es una víctima, mientras otro conjunto de argentinos cree que es culpable sin entender realmente por qué fue condenada. Eso no me gusta. Quisiera que esto quedara infinitamente más claro y sea cosa absolutamente cerrada”, evaluó, sobre el impacto social y el debate público que generó el fallo contra la presidenta del Partido Justicialista. Para el gobernador, lo importante no es si el dictamen resulta satisfactorio en términos personales, sino que haya un cierre institucional definitivo. “Si la hubieran absuelto, porque contestó las pruebas, a lo mejor no me gustaría a mí, pero habría sido también un cierre válido”, puntualizó. Por ello, valoró a la resolución del máximo tribunal como “positiva”, pero con “ese gusto amargo”. Cristina Fernández de Kirchner El máximo tribunal ratificó la condena contra Cristina en la denominada causa Vialidad. NA La opinión de Alfredo Cornejo sobre la prisión de Cristina Consultado sobre si la exmandataria debería cumplir prisión efectiva, Cornejo fue categórico: “Debe cumplir una condena como cualquier hijo de vecino, como cualquier persona que cometió un delito”. Reconoció que Cristina tiene derecho, por su edad, a solicitar prisión domiciliaria, aunque subrayó que esa posibilidad no debe ser automática, sino evaluada en función de los requisitos legales. “Si cumple o no con los requisitos, eso es un debate que deberá darse. Pero no tiene que ir presa o no simplemente porque tiene 70 años. Lo importante es que la ley se aplique igual para todos”, concluyó.