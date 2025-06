Por qué Cornejo no estará en la foto con los gobernadores que se reúnen hoy en el CFI

Mientras que Cornejo no asistirá por cuestiones logísticas, es decir no consiguió vuelo y, al no tener avión privado la provincia de Mendoza, no podrá viajar. De todas maneras, confirmaron que participará vía Zoom.

Aunque, no sería descabellado pensar en que Cornejo prefiere mantenerse más alejado de los cuestionamientos hacia el presidente, pese a que los gobernadores más cercanos al oficialismo aclararon que no se trata de una “cumbre anti Javier Milei”.

Eje de la reunión de los gobernadores en el CFI

Antes del encuentro circuló un documento entre algunos de estos gobernadores que remarcaba que, según datos de la Comisión Federal de Impuestos, las transferencias automáticas de fondos a las provincias caerían un 4,2% durante 2025.

Las provincias apuntaron contra las "decisiones de política tributaria del Gobierno Nacional" y señalaron que "la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión referidos a la percepción del impuesto a las ganancias y al IVA; la modificación del cálculo de anticipos de Ganancias para Sociedades; el diferimiento de la actualización del Impuesto a los Combustibles; y la reciente reducción y/o eliminación de impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados", enumeraron entre las iniciativas que llevaron a esa situación.

El encuentro busca analizar el crítico estado de situación en las finanzas provinciales y, en paralelo, reclamar por el deterioro de las rutas nacionales, que está impactando en el turismo y la producción regional.

Aunque las diferencias políticas entre mandatarios dificultan la elaboración de un documento conjunto, no se descarta una foto unificada como gesto de unidad frente a la crítica situación fiscal. Los gobernadores más cercanos al oficialismo aclararon que no se trata de una “cumbre anti Javier Milei”, aunque la incomodidad crece en todos los sectores.

Un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) respaldó las preocupaciones de las provincias: en mayo, la Nación transfirió al consolidado de provincias más CABA $5.567.000 millones, lo que implicó una baja real del 23,3%. En tanto, estimaciones de la Comisión Federal de Impuestos proyectan una caída del 4,2% en las transferencias automáticas por coparticipación para todo 2025, lo que significaría una pérdida de casi $2,5 billones para las provincias, equivalente al 0,3% del PBI. Las más perjudicadas serían La Pampa y Santa Fe, con descensos proyectados del 6%.

Desde la Casa Rosada aseguraron no comprender la reacción, alegando que en las recientes reuniones con Luis Caputo y Guillermo Francos los mandatarios “no plantearon el tema”.