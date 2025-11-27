Por discursos en contra de las vacunas, Mario Lugones respaldó la eficacia y seguridad sanitaria

El ministro de Salud, Mario Lugones , afirmó este jueves que las vacunas “previenen enfermedades graves” y defendió la colocación de inoculaciones, en relación al encuentro con discursos antivacunas bajo el lema “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?”.

La diputada del PRO Marilú Quiroz fue quien organizó el conversatorio por el que diversas organizaciones se pronunciaron con discursos negacionistas. En este marco, Lugones afirmó que “el Calendario Nacional de Vacunación contiene vacunas que se sostienen en evidencia científica y en décadas de uso seguro” y añadió: “Cada vacuna incluida pasó por evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad y eficacia”.

“El Ministerio de Salud de la Nación distribuye todas las vacunas del Calendario y puso en marcha herramientas como el Tablero de Monitoreo para fortalecer las coberturas. La aplicación es tarea de cada jurisdicción, el compromiso es compartido: proteger a los chicos es una responsabilidad de todos”, concluyó el funcionario.

Este jueves, Cámara Baja fue el escenario del debate entre dos visiones contrapuestas sobre la evidencia científica en la que se basa la eficacia de las vacunas como método de inmunización colectiva y sus consecuencias en la salud.

Quiroz concretó la actividad “antivacunas” cuyo anuncio había levantado una enorme polémica y una batería de críticas y advertencias de la comunidad científica.

A modo de “contracumbre”, para combatir lo que consideran una campaña de “desinformación malintencionada”, los médicos y diputados nacionales Pablo Yedlin y Daniel Gollán, presidentes respectivos de las comisiones de Salud y Ciencia, organizaron un plenario para reivindicar las políticas de vacunación y sus efectos positivos en la inmunidad colectiva para evitar la proliferación de enfermedades contagiosas.

Mientras Argentina tiene las coberturas de vacunación más bajas de la historia, casos de sarampión, niños muertos por Coqueluche, en @DiputadosAR hacen este circo.

Como pte. de la Comisión de Salud con el aval de la misma le solicité a @MenemMartin que lo cancele, no respondió. — Pablo Yedlin (@pyedlin) November 27, 2025

En esta actividad, respaldada por sociedades científicas y asociaciones profesionales, participaron el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; el ex ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein; la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), Ángela Gentile; el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología, Roberto Debbag; y la periodista científica Nora Bär, entre otros destacados especialistas.

del debilitamiento del programa nacional de inmunizaciones por parte del gobierno nacional y de otros factores que se deben analizar sobre base científica con el objeto de recuperar los niveles de cobertura que Argentina supo tener. — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) November 27, 2025

Durante la jornada, los expertos reafirmaron que la vacunación es una de las herramientas de salud pública más eficaces y seguras en Argentina, y subrayaron el deber institucional de apoyar políticas sanitarias basadas en la evidencia científica.

Al respecto, Yedlin expresó que “Argentina tiene un calendario de vacunas extenso que cubre las necesidades de bebés, niños, adolescentes, de las madres embarazadas, de los adultos, de los adultos mayores, del personal de salud en las distintas etapas y las coberturas son una preocupación”.

"No es una preocupación de ahora, es una preocupación de siempre, pero en las últimas mediciones, sobre todo si uno compara las de este último año, estamos con coberturas muy bajas” - Pablo Yedlin, diputado por Tucumán.

Por su parte, Kreplak sostuvo que “en nuestro país la vacunación ha sido históricamente una de las políticas sanitarias más exitosas gracias al Calendario Nacional y a las altas coberturas alcanzadas durante décadas”.

El Calendario Nacional de Vacunación incluye vacunas para todas las etapas de la vida, que están probadas científicamente y son seguras.



Consultá el Calendario o acercate a un centro de salud con el carnet de tus hijos.



Elegí vacunarlos — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) November 16, 2025

“Hoy vemos con enorme preocupación un descenso sostenido de las coberturas como producto del avance de los discursos antivacunas y de la responsabilidad del gobierno nacional de desmantelar, entre otras cosas la política de inmunización”, agregó el ministro de Axel Kicillof.

Al mismo tiempo que se desarrollaba este plenario de comisiones, se llevó a cabo el polémico encuentro “antivacunas” promocionado por Quiroz desde hace semanas.