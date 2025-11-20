20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Para tener en cuenta

Vacunación contra la fiebre amarilla: costo, requisitos y países que la exigen

La vacunación dejó de ser gratuita meses atrás, a excepción de seis provincias, donde aún se mantiene la gratuidad. La protección es de por vida y debe colocarse una vez.

Vacunación contra la fiebre amarilla: costo, requisitos y países que la exigen.

Vacunación contra la fiebre amarilla: costo, requisitos y países que la exigen.

 Por Carla Canizzaro

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por mosquitos infectados y puede presentarse de manera severa en el ser humano, es por esto que la vacunación es la medida preventiva más importante. En un primer momento, esta vacuna era sin costo, pero meses atrás el Ministerio de Salud de Argentina anunció que solo se aplicará de manera gratuita en las zonas endémicas.

De este modo, la aplicación se realiza exclusivamente en vacunatorios privados, a excepción de seis provincias donde aún se mantiene la gratuidad: Formosa, Corrientes, Misiones, Chaco, Jujuy y Salta. Por lo tanto, quienes viajen al exterior deberán recibir la inmunización en los centros privados autorizados para tal fin.

Lee además
Esta herramienta permitirá sistematizar información clave sobre tendencias, comportamientos y brechas de vacunación
Avances

El Gobierno Nacional presentó un nuevo tablero de vacunación: qué pasará en Mendoza
tunuyan acerca servicios veterinarios gratuitos a los vecinos del barrio uefa
Tenencia responsable

Tunuyán acerca servicios veterinarios gratuitos a los vecinos del barrio UEFA

Cuánto cuesta la vacuna y cuándo debe ser aplicada

En la provincia de Mendoza, este servicio es privado y su costo ronda los $200.000, monto que se mantiene uniforme en todo el país debido a que está nomenclado, es decir, debe cobrarse el mismo valor en todos los centros habilitados. La vacuna puede aplicarse a partir del primer año de vida y ofrece protección de por vida.

Semana de Vacunación en las Américas, vacunacion, vacunas, gripe, antigripal, covid.jpg
En la provincia de Mendoza, este servicio es privado y su costo ronda los $200.000.

En la provincia de Mendoza, este servicio es privado y su costo ronda los $200.000.

Es importante recordar que la dosis debe administrarse 15 días antes del viaje, para permitir la adecuada generación de anticuerpos. "Se coloca una sola vez, se emite un certificado en inglés y español (válido para viajar) y contiene la firma del profesional", explicó a Sitio Andino Ignacio Rogé, director del Vacunatorio Inmune y pediatra-neonatólogo (MP 9100).

Asimismo, el profesional señaló que "cuando uno viaja a zonas subtropicales o tropicales donde el virus es endógeno, el riesgo de contagio es propio, porque la enfermedad no se transmite de persona a persona, sino únicamente por el mosquito infectado".

Qué países solicitan el certificado de vacunación para viajar

Los países que exigen la vacunación contra la fiebre amarilla como requisito de entrada lo hacen bajo el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Su objetivo es evitar la importación o propagación del virus mediante la exigencia de un certificado de vacunación a personas procedentes de regiones con riesgo de transmisión o, en algunos casos, a viajeros en tránsito por esos países.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 100 países solicitan este certificado. Entre ellos se encuentran Brasil, Bolivia, Argentina, Australia, Costa Rica y Ecuador, entre muchos otros.

countries-with-risk-of-yellow-fever-transmission_18-11-2022

"El riesgo es personal, y la vacunación es fundamental para evitar enfermar gravemente cuando uno viaja a zonas con alta circulación del virus”, concluyó Rogé.

En definitiva, la vacunación contra la fiebre amarilla sigue siendo una herramienta esencial para prevenir una enfermedad potencialmente grave, especialmente para quienes viajan a zonas endémicas. Aunque en Argentina la gratuidad se mantiene solo en algunas provincias, la disponibilidad en centros privados garantiza el acceso a quienes la necesiten.

vacuna fiebre amarilla
En definitiva, la vacunación contra la fiebre amarilla sigue siendo una herramienta esencial para prevenir una enfermedad

En definitiva, la vacunación contra la fiebre amarilla sigue siendo una herramienta esencial para prevenir una enfermedad

Con un certificado válido y la necesidad de aplicarla 15 días antes del viaje, la recomendación de los especialistas es no postergarla y planificar con anticipación. Protegerse no solo es un requisito sanitario internacional, sino también una medida clave para evitar riesgos innecesarios durante el viaje.

Temas
Seguí leyendo

Brinco sortea un pozo de $160 millones: cómo participar y cuándo se juega

Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana

Por qué hoy, 20 de noviembre, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

¡Atención! corte total en una importante ruta provincial

Día Provincial del Agua: por qué se celebra hoy, 20 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 20 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 20 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Piden precaución al circular por una importante ruta provincial
trabajos en calzada

¡Atención! corte total en una importante ruta provincial

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria imprescindible.
Inversión

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible"

Por Florencia Martinez del Rio
El empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído en la causa Cuadernos.
INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN

Causa Cuadernos: Enrique Pescarmona fue sobreseído por su deterioro cognitivo

Por Sitio Andino Política
Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana
Efeméride

Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana

Por Sofía Pons