Vacunación contra la fiebre amarilla: costo, requisitos y países que la exigen.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por mosquitos infectados y puede presentarse de manera severa en el ser humano, es por esto que la vacunación es la medida preventiva más importante. En un primer momento, esta vacuna era sin costo, pero meses atrás el Ministerio de Salud de Argentina anunció que solo se aplicará de manera gratuita en las zonas endémicas .

De este modo, la aplicación se realiza exclusivamente en vacunatorios privados , a excepción de seis provincias donde aún se mantiene la gratuidad: Formosa, Corrientes, Misiones, Chaco, Jujuy y Salta . Por lo tanto, quienes viajen al exterior deberán recibir la inmunización en los centros privados autorizados para tal fin.

En la provincia de Mendoza, este servicio es privado y su costo ronda los $200.000 , monto que se mantiene uniforme en todo el país debido a que está nomenclado , es decir, debe cobrarse el mismo valor en todos los centros habilitados. La vacuna puede aplicarse a partir del primer año de vida y ofrece protección de por vida .

Es importante recordar que la dosis debe administrarse 15 días antes del viaje , para permitir la adecuada generación de anticuerpos . " Se coloca una sola vez , se emite un certificado en inglés y español (válido para viajar) y contiene la firma del profesional", explicó a Sitio Andino Ignacio Rogé , director del Vacunatorio Inmune y pediatra-neonatólogo (MP 9100) .

Asimismo, el profesional señaló que "cuando uno viaja a zonas subtropicales o tropicales donde el virus es endógeno, el riesgo de contagio es propio, porque la enfermedad no se transmite de persona a persona, sino únicamente por el mosquito infectado".

Qué países solicitan el certificado de vacunación para viajar

Los países que exigen la vacunación contra la fiebre amarilla como requisito de entrada lo hacen bajo el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Su objetivo es evitar la importación o propagación del virus mediante la exigencia de un certificado de vacunación a personas procedentes de regiones con riesgo de transmisión o, en algunos casos, a viajeros en tránsito por esos países.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 100 países solicitan este certificado. Entre ellos se encuentran Brasil, Bolivia, Argentina, Australia, Costa Rica y Ecuador, entre muchos otros.

"El riesgo es personal, y la vacunación es fundamental para evitar enfermar gravemente cuando uno viaja a zonas con alta circulación del virus”, concluyó Rogé.

En definitiva, la vacunación contra la fiebre amarilla sigue siendo una herramienta esencial para prevenir una enfermedad potencialmente grave, especialmente para quienes viajan a zonas endémicas. Aunque en Argentina la gratuidad se mantiene solo en algunas provincias, la disponibilidad en centros privados garantiza el acceso a quienes la necesiten.

Con un certificado válido y la necesidad de aplicarla 15 días antes del viaje, la recomendación de los especialistas es no postergarla y planificar con anticipación. Protegerse no solo es un requisito sanitario internacional, sino también una medida clave para evitar riesgos innecesarios durante el viaje.