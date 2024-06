Pese a no incluirse en el acuerdo Cornejo/Francos, el gasoducto de San Rafael se completará

Generó sorpresa en San Rafael que en el acuerdo firmado días atrás entre Alfredo Cornejo y Guillermo Francos , en el cual la Nación se comprometió a finalizar 14 obras públicas paralizadas en la provincia de Mendoza, no se incluyera el gasoducto “GasAndes”, que cuenta con un avance del 90% y resta muy poco para su concreción .

No obstante, hubo una explicación oficial de por qué la obra que beneficiará a más de 30 mil hogares (no sólo de San Rafael, sino también de General Alvear) no fue incorporada al convenio que selló el Gobernador en Casa Rosada.