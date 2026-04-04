Peronismo en movimiento: primeras señales de unidad con la mira en 2027

El peronismo dio este fin de semana una señal de acercamiento entre sus distintos sectores al coincidir gobernadores, legisladores e intendentes en Tierra del Fuego durante los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas . La foto conjunta aparece como un primer paso hacia una eventual construcción política con vistas a 2027, aunque todavía predominan más interrogantes que certezas.

Uno de los ejes en discusión es la conformación de un frente federal opositor al gobierno de Javier Milei . En esa línea se inscribe el rol del gobernador riojano Ricardo Quintela , quien desde su entorno destacó su participación activa en la “construcción de consensos” .

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El peronismo se mostró unido en el aniversario de Malvinas y coincidió en el acto central en Ushuaia

Las actividades dejaron múltiples postales. Por un lado, una comitiva de La Cámpora se reunió en Ushuaia , mientras que el gobernador bonaerense Axel Kicillof compartía agenda con Quintela y otros dirigentes en Río Grande, junto al mandatario fueguino Gustavo Melella .

En paralelo, Kicillof comenzó a tejer vínculos con intendentes locales, como Martín Pérez, Walter Vuoto y Daniel Harrington , en un intento por proyectar su construcción política más allá de la provincia de Buenos Aires.

El acto central del 2 de abril mostró una amplia representación del espacio. El Frente Renovador de Sergio Massa estuvo presente a través de Cecilia Moreau, mientras que el kirchnerismo tuvo como figuras destacadas a Mayra Mendoza y Lucía Cámpora.

En simultáneo, en el barrio porteño de La Paternal, el diputado Máximo Kirchner encabezó un acto por Malvinas donde dejó una definición política: “El parteaguas no es un nombre ni un apellido, sino si se defiende la patria o no”.

La unidad del peronismo aún es incipiente

A pesar de estos gestos, la unidad aún es incipiente. Existe una coincidencia discursiva en la oposición al Gobierno, pero no hay una estrategia electoral definida. Las elecciones de 2025, especialmente en Buenos Aires, siguen siendo motivo de debate interno, luego de que Kicillof desdoblara los comicios y lograra un triunfo provincial sin replicarlo en la categoría nacional.

También persisten diferencias sobre la amplitud del frente opositor. Sectores del radicalismo bonaerense han enviado señales de acercamiento, aunque condicionadas a una eventual ruptura de Kicillof con el kirchnerismo, un escenario que hoy no parece probable.

En este contexto, el mandatario bonaerense busca ampliar su base política. El reciente encuentro entre su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el dirigente Emilio Monzó se interpreta como parte de esa estrategia.

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Muestras de reacomodamiento en el peronismo

La discusión electoral también está atravesada por posibles cambios impulsados por la Nación, como la eliminación de las PASO. “Estamos de vuelta en el mismo problema que tuvimos antes del 2025”, advirtió Kicillof, quien remarcó la dificultad de definir el calendario provincial sin certezas a nivel nacional.

En ese escenario, la provincia de Buenos Aires —con más de 13 millones de votantes— vuelve a posicionarse como el distrito clave. La decisión sobre un eventual desdoblamiento electoral y la implementación de instrumentos como la boleta única en papel será determinante para el armado político de cara a 2027.

Por ahora, el peronismo muestra señales de reacomodamiento, pero sigue atravesado por tensiones internas, liderazgos en disputa y una estrategia aún en construcción.