Permisos de pozos de agua: Marinelli fue a la Legislatura y denunció una "operación política"

Tras la polémica La defensa de Marinelli por los pozos: "No le di agua al demonio ni firmé ningún permiso aún"

Durante su exposición, Marinelli señaló que el acceso al agua subterránea en Mendoza debe evaluarse bajo dos condiciones clave: la disponibilidad del recurso y la no afectación de terceros . Remarcó que las autorizaciones que hoy están bajo la lupa forman parte de un proceso de ordenamiento iniciado en 2017 .

“No se cuestionó la cantidad de agua. El acuífero está restringido y seguirá restringido . Pero hay un volumen disponible que no afecta el sistema”, afirmó.

1 de julio, Sergio Marinelli en legislatura.jpg Foto: Yemel Fil

Marinelli insistió: “No he firmado ningún permiso todavía”

En relación a la Resolución 125, que generó controversia por habilitar perforaciones en la subcuenca El Carrizal (Agrelo), Marinelli explicó que no se trata de una autorización directa, sino de un marco normativo que establece las condiciones para evaluar cada caso. “Aún no he firmado ningún permiso. Si cumplen con todo, tendré que firmarlos, porque así lo indica el procedimiento”, explicó.

También recordó que el otorgamiento del uso del agua no depende de él, sino del Tribunal Administrativo de Irrigación, y que el proceso se apoya en estudios técnicos, mediciones y herramientas como caudalímetros e imágenes satelitales.

A lo largo de su intervención, Marinelli insistió en que todas las actuaciones están respaldadas por la Ley 4.035, sus modificatorias y resoluciones vigentes, como la 751 y la 1541. Aseguró que los cuestionamientos deberían haberse hecho antes, dado que el proceso de normalización lleva años en marcha.

“Cuando uno viene a la Legislatura, lo hace con fundamentos serios, legales y técnicos. Si hay un problema legal, que digan qué norma se violó”, desafió.

Críticas al kirchnerismo y el pedido de Jury

Consultado sobre el pedido de Jury de Enjuiciamiento impulsado por el senador Félix González, el titular de Irrigación fue tajante: “Es una operación política. No aclaran qué norma se incumplió”, sostuvo, y apuntó directamente contra Anabel Fernández Sagasti, a quien vinculó con la ofensiva judicial.

González fue uno de los dirigentes que presentó un pedido de Jury contra el superintendente de Irrigación por “mal desempeño de funciones” en el que habría incurrido Marinelli a raíz de la autorización para los nueve pozos de agua.

Pese a la extensa exposición, algunos legisladores solicitaron más información, especialmente sobre el impacto ambiental en la cuenca y el rol del organismo de control. Marinelli se mostró dispuesto a seguir respondiendo inquietudes y afirmó que “hay que terminar con la desinformación”. “Acá nadie habla del volumen de agua. Solo hacen show político”, concluyó.

El funcionario también repasó el antecedente del caso de los 21 pozos de 2010, autorizados bajo un formato de consorcio y aún sin resolución judicial. Señaló que parte de la polémica actual deriva de aquel conflicto, ya que la Suprema Corte ordenó al organismo responder solicitudes que no habían sido consideradas en ese momento.

“No se saltearon la fila, ni hubo favoritismos. Hay remanentes de agua que no fueron usados por quienes tenían permisos anteriores, y se están reasignando bajo el mismo criterio técnico”, dijo.