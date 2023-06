Patricia Bullrich ya está en Mendoza para acompañar la fórmula Cornejo y Hebe Casado

WhatsApp Image 2023-06-11 at 21.11.09.jpeg

La jornada se desarrolló con normalidad y no hubo denuncias de parte de las fuerzas políticas sobre ilícitos o violaciones a la veda electoral (más allá de que buena parte de los precandidatos y precandidatas declararon al límite -o sobrepasando- lo permitido por la ley electoral), más allá de algún detalle puntual, como voto duplicado o errores en el padrón.

En cuanto a la boleta única, que debutó en once departamentos, funcionó correctamente la capacitación in situ que organizó en las mismas escuelas la Junta y el sufragio se ejecutó con celeridad y prácticamente no se registraron retrasos.