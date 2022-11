Patricia Bullrich quiere ser acompañada por un radical

Bullrich admitió que durante el gobierno de Mauricio Macri se cometió el error de impedir el protagonismo del radicalismo. “Absolutamente, es verdad. Yo creo que se definió en algún momento, no sé muy bien por qué porque yo no participé, que no era un gobierno de coalición, sino que era un gobierno del Pro con apoyo de los demás. Y yo creo que la Argentina necesita que nuestro gobierno sea de coalición”.

Por otra parte, en el plano económico, repasó que fue un error tomar decisiones “por goteo” durante la gestión Macri.

“Faltó la decisión de hacer las cosas más rápido, faltó marcar los cambios con más nitidez, faltó animarse, no tener miedo; el problema que tuvimos más que nuestro corpus fue que dejamos pasar el tiempo esperando, por ahí, ganar las elecciones del 2017, en vez de ir de frente, decir qué había pasado en el país, sobre qué estábamos trabajando, sobre qué Argentina estábamos trabajando, y mostrar la realidad y las soluciones a esa realidad, de manera más concreta; y cuando nos quisimos acordar, ya no teníamos más poder político”.

Pero ahora, la presidente del Pro ha anunciado medidas más drásticas como la bimonetización, y se tomó algunos minutos para explicarla.

“La idea es que convivan las dos monedas, que el dólar sirva para las transacciones. En algunos sectores de la economía, ya están pagando en dólares; entonces, que puedan hacerse las transacciones, que eso sea legal, que los contratos en dólares se respeten”, explicó.

Y pronosticó que “eso nos va a sacar del cepo de manera automática. Porque si uno tiene pesos y compra dólares, va a poder usar el dólar. Pero, por ejemplo, nuestro Código Civil dice: si usted hace un contrato en dólares, yo se lo puedo liquidar en pesos. ¡Una locura! Porque eso es cuando uno tiene una moneda fuerte. Hay que darle seguridad jurídica a la posibilidad de usar el dólar.

“Yo creo que eso va a ser una gran solución para la Argentina porque el argentino que quiera ahorrar en dólares, va a poder utilizar ese ahorro y volver a perder, y decir: ¿ahora cuánto vale? Entonces, vamos a poder lograr sacar el cepo de una manera ordenada y hacer transacciones con cualquiera de las dos monedas, sin que eso signifique inmediatamente inflación”.

Por último, y en referencia a la idea que lanzó hace 10 días de darle intervención a fuerzas nacionales en ciertas provincias donde la inseguridad ha alcanzado extremos importantes, Bullrich terminó dando una definición política de trascendencia.

“Si sobre un determinado lugar del país, pongámosle Rosario, que es lo que está sucediendo, no rigen la ley y la constitución porque por encima de esa ley está la ley no escrita del narcotráfico, que dice: yo extorsiono comerciantes, yo te mato, yo le pago a la policía, plata o muerte, uno tiene que utilizar todos los recursos del estado para recuperar la soberanía”, dijo a modo de introducción sobre propuesta.

Para ella, la clave está en la palabra soberanía:“ y en nuestra Constitución, la soberanía está a cargo de nuestras fuerzas armadas. El concepto de soberanía no es el concepto de la simple frontera sino que rija sobre nuestro territorio nuestra constitución y nuestras leyes. Y en zonas donde no rigen como sucede donde violentan y matan a gente entrando violentamente a una casa en el sur, diciendo que son de una comunidad mapuche cuando en realidad son grupos totalmente violentos, o cuando grupos de narcotraficantes quieren imponer la ley y el orden en la ciudad de Rosario, uno tiene que utilizar los recursos constitucionales del estado para superarlo”.

Este fue el momento donde la pre candidata dijo que el rol de las Fuerzas Armadas debe recuperarse en ese tipo de tareas y comenzar a “ser capaz de entender que hay momentos de la historia que uno tiene que dejar la historia atrás”.

“A ver, si nosotros no pensásemos, no queremos utilizar las fuerzas armadas porque hace 40 años las fuerzas armadas tuvieron una participación trágica en la historia argentina, 40 años después no son las mismas. Si no, imagínese usted, ¿qué haría Alemania? No podría utilizar sus fuerzas armadas después de lo que pasó, que fue el genocidio más importante de la historia”.

“Porque, a ver, ¿un político puede perdonarse a sí mismo errores políticos que pueden llevar a situaciones económicas malas, pero nunca vamos a perdonar a los militares por haber participado hace 40 años? ¿Nunca le vamos a dar la posibilidad de reivindicarse hacia el futuro? Gente joven. A mí me parece injusto, y por eso creo que el debate tiene que ser un debate teórico técnico, de qué es la soberanía, no un debate sobre el pasado, porque si no, no salimos más”, cerró Bullrich.