PASO 2023, perlitas de una mañana otoñal en San Carlos

La recorrida matutina comenzó en la escuela Fuerte San Carlos, donde se dio la primera situación cuasi risueña en una de las aulas, porque los biombos colocados para que los electores pudieran marcar su boleta, se encontraban ubicados de tal manera que quedaba a la vista de todas las autoridades la elección que realizaba el votante, es decir aquello de voto secreto en esta mesa al menos, no existía !!! La situación fue advertida por un precandidato porque, para la delegada de la Junta Electoral estaba todo bien. Eso motivó un intercambio de opiniones no exento de risas y asombro entre las autoridades de la mesa, la Sra. Delegada y el pre candidato; que concluyó cuando se reubicaron los biombos y entonces, retornó la paz.

mesa elecciones.jpeg Mesa de las PASO 2023 en San Carlos, donde no se pudo sacar fotos a los pre candidatos en el momento de emitir el voto

Otra situación extraña y cuasi cómica se produjo en una mesa ubicada en la escuela Santa Rosa de Lima de La Consulta, cuando llegado el momento que uno de los pre candidatos emitiera su voto, el presidente de mesa dijo que no estaba autorizado el ingreso de la prensa y mucho menos sacar fotos. Comenzó una serie de conciliábulos tratando de convencerlo que se trata de una práctica habitual a lo largo de muchos años de elecciones, el presidente dijo "no se puede", llegó la delegada de la Junta Electoral y el presidente (y máxima autoridad de ese lugar) reiteró "no se puede" y mientars tanto la fila se impacientaba... conclusión, en medio de sonrisas todo el mundo aceptó la decisión del autoritario jefe de mesa y, de ese pre candidato, no hay foto emitiendo su voto.