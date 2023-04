PASO 2023: la boleta única, "ágil y sencilla" y ya votó la mitad del padrón

"Esperemos que la gente quiera venir a votar en lo que queda de la jornada, quedan todavía varias horas, y en general la cola es rápida, el sistema es bastante ágil porque ya no hay sobre, entonces la votación se está haciendo con mucha agilidad en todas las escuelas que hemos estado viendo".

Dalmiro Garay PASO municipales 2023: la boleta única, "ágil y sencilla" y ya votó la mitad del padrón.

Para el presidente de la Junta Electoral, "la boleta única papel lo que viene es a traer mucha transparencia y la presencia de toda la oferta electoral en el cuarto oscuro. Ya no se puede hablar de que nos falta una boleta. Además, también hay otros problemas que le han traído los partidos. Por ejemplo, ya no hay boca de urna porque ya no hay reposición de boletas. Entonces, es un nuevo sistema. Esperemos que lo que tienda es a transparentar la elección y que nos permitan evaluar el sistema".

Con respecto a la asistencia de la ciudadanía, en los 7 departamentos en los que hay elecciones, se está en el 35% de los votantes al mediodía. En las PASO anterior, el porcentaje total de votantes fue de 70 a 71, es decir que se está a la mitad del padrón. Y hay departamentos como Santa Rosa donde la cantidad de votantes está cerca del 40%.

Garay comentó que se vio el faltante de algunos capacitadores que tenían que estar en el inicio en las escuelas, ya que la idea era que no existiera ningún tipo de tendencia en la capacitación. El problema que fue que es que ese 4% de personas que faltaron, se tuvo que poner a los capacitadores como autoridades de mesa, entonces no se pudo informar a las personas en la puerta de las escuelas.

Por último, el juez de la Suprema Corte dijo que los resultados de las PASO 2023 municipales estarán a partir de las 22 y que espera que el procedimiento sea más fácil que en años anteriores. "Lo que hemos dispuesto es la misma boleta que tiene cada una de las mesas, se ha previsto dentro de la documentación electoral que esté agregada en una ficha grande, la idea es que esa ficha se pegue en el pizarrón y ahí está establecida la manera de ir computando los votos".