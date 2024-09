Pasajes gratis: el ránking de diputados por Mendoza que más viajes usaron

La polémica no gira en torno a los pasajes que les corresponden a los legisladores para cumplir su función en la Ciudad de Buenos Aires, sino por aquellos tramos “innominados” que pueden ser utilizados por las personas que cada parlamentario autorice, sin brindar mayores explicaciones .

En tanto que se otorgan 10 tramos aéreos y 16 terrestres, adicionales e innominados, que pueden cederse a terceras personas. No obstante, los diputados pueden optar por no utilizarlos y, en vez de ello, percibir una suma fija no remunerativa en concepto de movilidad, que se actualiza en base al Índice de Movilidad Jubilatoria que elabora la ANSES.

El menú de alternativas es el siguiente (los montos están actualizados al 31 de julio, por lo tanto en los últimos dos meses las sumas fueron mayores):

opciones pasajes aéreos y terrestres para diputados nacionales 2024

Asimismo, cada bloque legislativo cuenta con pasajes adicionales innominados, también para uso discrecional, a pedido de sus respectivos presidentes.

pasajes por bloque en Diputados.jpg

Cuántos viajes gratuitos utilizaron los diputados mendocinos en el primer trimestre de 2024

El listado incluye los pedidos desde enero a junio de 2024 y es liderado por el radical Julio Cobos, quien sumó 202 trayectos en esos seis meses; en tanto que en la otra punta de la nómina aparece su correligionario Lisandro Nieri, con 69 pasajes.

No todos ellos tuvieron como destino final la Capital Federal, donde está ubicado el Congreso, sino que hay viajes a otras provincias, para cumplir diferentes actividades vinculadas a la función.

Cabe destacar que si los tramos no son requeridos en el mes calendario, no se acumulan para el otro mes.

El ranking de pasajes de los diputados mendocinos