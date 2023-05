Parisi presentó los ejes para reactivar la producción en el Este

Ilardo comentó las ideas que tiene para concretar desde la Legislatura con el proyecto de gobierno que conducirá Parisi. "Sabe gestionar y no pierde el tiempo. Eso es fundamental para el tiempo que estamos viviendo, no es un improvisado y sabe armar los equipos necesarios para sacar adelante a Mendoza".

Las cosas no están bien, en salud, en transporte, en acceso a servicios básicos, la inseguridad en aumento y con salarios que no alcanzan. Todo eso con un Estado que han achicado Las cosas no están bien, en salud, en transporte, en acceso a servicios básicos, la inseguridad en aumento y con salarios que no alcanzan. Todo eso con un Estado que han achicado

Por su parte, la precandidata Gabriela Lizana planteó que es importante pensar en cómo defender la rentabilidad del sector productivo y más teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo. "La zona Este viene siendo castigada desde el diseño de las políticas públicas, por eso es importante involucrarse para lograr diseñar modelos más inclusivos", comentó.

Omar Parisi, Lucas Ilardo, Gabriela Lizana, Laura Soto, Duilio Pezzutti Foto: Prensa Frente Elegí

A su vez, la precandidata a intendenta de San Martín, Laura Soto, destacó que la producción debe ser el eje del proyecto de gobierno desde los pequeños y medianos productores, pasando por los obreros de viña, fruticultura, secaderos y horticultura.

Más temprano, la dupla peronista compartió un desayuno con docentes y un desfile Patrio con vecinos donde participaron los precandidatos a intendentes de Junín, Santiago Peppa y Andrea De Marco.