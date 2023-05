Parisi e Ilardo visitaron a jubilados: inseguridad e ingresos, sus mayores preocupaciones

Los jubilados mostraron su preocupación por diversos temas como transporte , ya que si bien viven en Dorrego no tienen colectivos para llegar a la Municipalidad de Guaymallén ni a la terminal de ómnibus.

Otra de las problemáticas que aqueja a la comunidad de Dorrego es la inseguridad . "No podemos salir a las calles, además la iluminación pública es muy mala, está muy oscuro", comentó Ana María, una de las jubiladas que se acercó al lugar.

Por su parte, luego de escuchar atentamente, Parisi comentó: "Tengo la misma sensación que ustedes. El gobierno provincial nos ha abandonado. Las soluciones no son mágicas, llegan cuando uno trabaja para que suceda".

En tanto, Ilardo destacó: "Esto no era así antes. Nos han llevado a una situación de que todo es malo, los jóvenes no quieren trabajar, los jubilados no sirven. Todo eso es mentira, vivimos en una provincia llena de gente buena, trabajadora y solidaria".